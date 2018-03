BEŠĆUTNOST NA HRVATSKOJ GRANICI: Tri mjeseca nakon užasne smrti 6-godišnje Madine pod vlakom, njezina obitelj ponovno ponižavajuće protjerana

‘Zašto su hrvatski granični policajci dovedeni u poziciju u kojoj uplakanu djecu i njihove majke moraju tjerati da po mraku, hladnoći i kiši hodaju van iz naše zemlje?’, pitaju se iz udruge.

Šestogodišnju Afganistanku Madinu Hussiny prije tri mjeseca je pregazio vlak na hrvatsko-srpskoj granici, nakon što je nju i njezinu obitelj hrvatska policija potjerala da se uz prugu, po mraku, vrate u Srbiju, iako su prišli i zatražili azil. Šestogodišnja djevojčica tako je postala žrtvom sporogoruće krize duž europskih granica, za koju aktivisti tvrde da uzrokuje neopisive patnje izbjeglicama. Tek tri mjeseca nakon tragedije, obitelj Hussiny je ponovno na okrutan način protjerana iz Hrvatske, iako su ponovno tražili azil, javlja udruga Are You Syrious?.

‘Samo tri mjeseca nakon užasne smrti protjerane šestogodišnje djevojčice Madine, za koju u Hrvatskoj još uvijek nitko nije odgovarao, njezina obitelj ponovno je izložena nelegalnom i okrutnom tretmanu hrvatske države’, priopćeno je iz udruge.



Uznemirujuć poziv upomoć

Kako su naveli, u noći 8. ožujka 17-godišnja djevojka poslala im je uznemirujuć poziv upomoć. Obavijestila ih je da se njezina obitelj zajedno s još jednom obitelji izbjeglica nalazi na području Hrvatske, u neposrednoj blizini sela Strošinci. Rekla je da su gladni i promrzli te da žele zatražiti azil u Hrvatskoj, a kada im je rekla imena, shvatili su da se radi o obitelji tragično stradale djevojčice. Udruga je o njihovoj lokaciji, identitetu i stanju obavijestila nadležnu policijsku postaju te UNHCR, Hrvatski pravni centar, Pučku pravobraniteljicu i Pravobraniteljicu za djecu.

‘Iako se Madinina obitelj bojala susreta s policijom zbog razumljivog straha od ponovnog protjerivanja, shvativši da je to jedini način da zatraže azil u RH, sami su prišli policijskim službenicima u ophodnji i rekli da žele zatražiti azil. Prema iskazu obitelji, umjesto odgovaranja na molbu da se pozove liječničku pomoć za djecu i pružanja mogućnosti traženja međunarodne, uslijedili su podsmjeh na spomen javljanja nadležnim institucijama, pretraživanje te detaljni pregled sadržaja njihovih mobilnih telefona, uz kasnije protjerivanje iz zemlje. Posebno je skandalozno što se protjerivanje odvilo na slični način kao i u noći u kojoj je pod naletom vlaka poginula njihova šestogodišnja sestrica: obje obitelji natjerane su da se s malom djecom vrate natrag u Srbiju’, priopćeno je iz Are You Syrious? koja se pita: ‘Što bi se dogodilo da se ovim obiteljima u trenucima protjerivanja dogodila nova tragedija?’

Tko policiji daje ovakve naredbe?

‘Ako hrvatska policija sve radi po zakonu, kako tvrde u Ministarstvu unutarnjih poslova, kako je moguće da smo iznova protjerali obitelj male Madine, kojoj su nezakonite prakse od strane naše države već nanijele neopisivo zlo? Zašto su hrvatski granični policajci dovedeni u poziciju u kojoj uplakanu djecu i njihove majke moraju tjerati da po mraku, hladnoći i kiši hodaju van iz naše zemlje? I to baš na mjestima iz kojih smo i sami bježali kada je u našoj zemlji bjesnio rat’, priopćila je udruga.

Od MUP-a i načelnika granične policije Zorana Ničena traže da odgovore na pitanje što se dogodilo obiteljima koje su u noći 8. ožujka bezuspješno pokušale tražiti međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj.