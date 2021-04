BEROŠA UPITALI O ISTRAZI USKOKA: Detaljno se prisjetio svega što se događalo, a za formiranje cijene kaže: ‘Nisam za to zadužen’

Što se tiče izvida Uskoka, potpuno je legitimno da Uskok to odradi, međutim odrađeno je sve u skladu sa svim zakonitostima, kazao je Beroš

Na presici Stožera civilne zaštite minstar zdravstva Vili Beroš upitan je o istrazi Uskoka u Ministarstvu zdravstva vezanu za Vladinu stranicu koronavirus.hr.

‘Potrebno je vratiti se u ožujak prošle godine’

“Pripremio sam se na ovo. Potrebno je vratiti se u ožujak prošle godine kada smo imali specifičnu situaciju. Prošle godine u tim trenucima imali smo u Italiji situaciju da epidemija buja, da se broj zaraženih i umrlih povećava i naslutili smo da to dolazi i u Hrvatsku. Sjetimo se tih trenutaka kada su se zalihe u dućanima počele prazniti i kada se ova ugroza približavala Hrvatskoj. 25. veljače imali smo prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, od prvog dana smo u Stožeru i Vladi točnu i jasnu informaciju prema građanima stavili kao imperativ. Iz tog smo razloga svakodnevno, ponekad i dva puta dnevno imali presice, no na njima nismo mogli odgovoriti na sve upite građana kojih je bilo sve više i više. To je bio period kada smo se svi snalazili i radili kako smo znali i umjeli. Stoga, javila se potreba da se žurno uspostavi središnje mjesto za komunikaciju. Domena koronavirus.hr bila je zakupljena od strane agencije koja je htjela to prepustiti Hrvatskoj. Razgovaralo se o tome da nam je potrebna platforma, te je testna verzija napravljena u roku dva dana, a svega nekoliko dana kasnije zaživjela je ta stranica”, prisjetio se Beroš.

‘Ministarstvo je reklo da se može primijeniti izuzeće od procesa javne nabave’

Dodao je da su oni tada, ‘kao odgovorna Vlada’, na temelju nalaženja zakonitog rješenja pribavili mišljenje Ministarstva gospodarstva kako bi građani dobili najbolje moguće rješenje.

“Rješenje smo dobili i ministarstvo je reklo da se u tom slučaju može primijeniti izuzeće od procesa javne nabave. Što se tiče cijene, isplaćeno je, bez PDV-a, 890.000 kuna, ali puno je važnije reći sve što je angažman uključivao, to nije bila samo stranica koja košta 50.000 kuna, već je to bila žurna uspostava i svih ostalih pratećih društvenih mreža, njihovom održavanju i upravljanju u idućih 6 i pol mjeseci. Agencija je svaki dan i vikendom i praznikom, do prvog popuštanja mjera, od 7 do 22 sata pratila stanje mjesečnih i dnevnih analiza, pripremali i objavljivali sve sadržaje i odgovarali na sva pitanja građana, svakodnevno su komunicirali sa nama, ali i sa svim ostalim institucijama. Osmislili su i posebnu kampanju za naše starije sugrađane. Uložili su 6036 radnih sati, objavljeno je 3000 tekstova, odgovoreno na više od 10.000 upita, na jednom mjestu su objavljene sve informacije. Stranica je imala 5,5 milijuna jedinstvenih posjetitelja iz više od 220 država. Objavljeno je preko 900 postova na Facebooku, preko 1200 priča na Instagramu, preko 1500 tvitova, preko 600 poruka u viber grupi, titlovano je više od 100 naših konferencija. Niti jedan dan platforma nije neadekvatno funkcionirala. Zato treba uzeti u obzir sve ovo kada se gleda cijena. A što se tiče izvida Uskoka, potpuno je legitimno da Uskok to odradi, međutim odrađeno je sve u skladu sa svim zakonitostima”, kazao je Beroš.

Na pitanje o tome kako se formirala cijena, Beroš je kazao da on nije za to zadužen.

“U svim ovim procesima nije zadatak ministra miješati se u rad javne nabave ,stručnih službi i financija. Valjda postoji netko tko to prati i određuje cijenu. Ja vam to ne mogu reći”, rekao je Beroš.

