U nedjelju je u Zadru došlo do manjeg incidenta u kojem je sudjelovao ministar zdravstva Vili Beroš koji je ostao bez svoje kave jer konobarica nije željela staviti zaštitnu masku, nakon čega je Beroš demonstrativno napustio kafić.

"Želio sam danas popiti kavu u jednom jadranskom kafiću. No, kako je konobarica i na moju molbu odbila nositi masku, tako sam i ja morao odbiti biti gost u tom lokalu. Odgovorno ponašanje je dužnost svih nas", poručio je Beroš na Twitteru.

'Incidenta nije bilo'

Beroš je danas ponovno komentirao taj incident. Kaže kako incidenta nije bilo.

"Nisam ostao dužan. Kakav bih bio ministar zdravstva da sam ostao sjediti. Zamolio sam da se maske stave. Moja isprika ako djelatnica ima zdravstvene tegobe. Nisu bitne ni te dvije kune, ali kao čovjeka me boli, jer nikad to ne bih napravio. Upute Stožera su jasne - ako se nekomu toliko približite potrebno je nositi maske."

Kakav bih to ministar bio?

"Zar mislite da bih kao ministar u Vladi Republike Hrvatske ostao nekome dužan 2 kune? Naravno da nisam dužan. Incidenta nije bilo, to što sad neki žele od toga napraviti priču i svesti sve na dvije kune, kriva je poruka. Naravno da nisam ostao dužan dvije kune, ja sam se i jutros čuo s vlasnikom kafića", objasnio je.

"Važna je slika koju šaljemo prema svijetu i prema našim turistima. Kakav bih ministar zdravstva bio da sam ostao sjediti u tom kafiću, sa stranim gostima koji su čak imali maske, doduše ispod nosa, a da su konobari koji poslužuju bez maske. Stoga sam vrlo lijepo, pristojno pokušao zamoliti da se maske stave, međutim mojoj molbi nije udovoljeno. Dapače, ispričavam se ako je djelatnica imala zdravstvene tegobe i stvarno moja isprika njoj. Međutim, imala mi je priliku to reći na licu mjesta, pa to nije napravila", rekao je ministar.

Poruka sigurnosti

"Nadalje, druga njena kolegica također nije nosila masku, ima li i ona zdravstvene tegobe? Nećemo sada polemizirati, nisam ja bitan, nije ni bitno te dvije kune, iako me kao čovjeka to boli, jer to nikad ne bih napravio. Bitna je poruka koju šaljemo, tamo su bili gosti, koji gledaju našu zemlju kroz takvo postupanje. Želimo poslati poruku sigurnosti, a to možemo najbolje pridržavajući se epidemioloških mjera", rekao je Beroš pa nastavio:

"Nadalje, jučer tijekom večeri se priča razvijala dalje, pa su neki postavljali pitanje moraju li djelatnici nositi maske na otvorenom. Naputci Stožera vrlo su jasni. Ako nekome priđete bliže od dva metra ili metar i pol, a to morate ako poslužujete goste, potrebno je nositi maske i to i zbog svoje zaštite i zaštite drugih. To je poruka koju trebamo poslati", kazao je.

"Kao čovjek, liječnik, aktualni ministar, ne mogu pristati na priču da me netko optužuje da nisam platio dvije kune. Jesam. Piće nisam konzumirao upravo zbog te poruke koju šaljem", zaključio jeBeroš.