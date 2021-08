Ministar zdravstva Vili Beroš napisao je u četvrtak kako prelazak Zagreba na ECDC-ovoj karti iz zelenog u narančasto dovoljno govori i neizvjesnosti epidemije, a koja se tiče svih u Hrvatskoj te je pozvao građane da se cijepe i poštuju mjere.

"Jedino zajedničkim naporima možemo zadržati status najsigurnije destinacije na Mediteranu i zaštititi naše zdravlje", poručio je ministar Beroš u objavi na twitteru.

Zagreb po novom u 'narančastom'

Hrvatska obala je na novoj covid karti Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i dalje u narančastom, dok je kontinentalni dio zemlje označen zelenom bojom, osim grada Zagreba koji je ušao u narančasto.

Hrvatska obala na novoj je karti i dalje narančasta, što znači da joj status nije promijenjen od sredine srpnja.

Većina mediteranskih konkurentskih destinacija u Europi nalazi se u crvenome ili tamno crvenome. Na novoj karti ECDC-a vidljiv je trend stagnacije, odnosno pogoršanja epidemiološke situacije u zemljama Europske unije.

Važno se cijepiti

Zamjenica ravnatelja Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Ivana Pavić Šimetin za HRT je rekla da Hrvatska može zadržati prednost ispred ostalih mediteranskih zemalja, ali samo ako se budemo pridržavali protuepidemijskih mjera.

Ako se budemo pridržavali mjera i svi dali neki svoj maksimum, možemo još neko vrijeme izdržati, smatra Pavić Šimetin.

Odgovorila je da je povratak građana s godišnjih odbora u Zagreb doprinio pogoršanju, kao i dolazak turista te brojna okupljanja koja se događaju u ljetnim mjesecima.

Zamjenica ravnatelja Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) istaknula je važnost cijepljenja protiv covida-19. Rekla je da konstantno pozivaju na cijepljenje te podsjećaju ljude koliko je ono važno.

"Ne služi nam na čast da su tolike zemlje ispred nas po cijepljenju. Pozivam građane da daju taj svoj jedan mali doprinos", naglasila je Pavić Šimetin.

'Polako imamo model covid potvrde...'

Na pitanje razmišlja li se o uvođenju covid-potvrda za ulazak u restorane, kina i slično, Pavić Šimetin kaže da trenutno nemamo takav način regulacije, ali on postoji kod okupljanja na kojima se okuplja veći broj ljudi.

"Polako imamo taj model, pitanje je gdje će se on dalje primjenjivati i na koje načine. Za pretpostaviti je da sve one aktivnosti koje ljudi moraju obaviti da bi opstali, tu se ne može uvjetovati posjedovanje covid-potvrde, tu će se morati imati maska, držati distanca i higijena, to je recimo odlazak u dućan po kruh i mlijeko", zaključila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin.