BEROŠ U SPLITU EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU NAZVAO DOBROM I STABILNOM: Komentirao je i zahtjev zagrebačkog Stožera

‘Potpuno je jasno da nam je svima želja vratiti se u staro normalno, ali najbolji način za to je pridržavanje mjera’ ,rekao je ministar Beroš

Ministar zdravstva Vili Beroš u Splitu je predstavio reforme i investicije Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za razdoblje od 2021. do 2026. godine. “Iznos predviđen za reforme je 9,9 milijardi eura, odnosno 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava”, rekao je Beroš te dodao da novac neće pasti s neba. “To nije novac koji pada s neba i odnosi se na bilo kakve projekte. Postoje određeni rokovi”, rekao je.

‘Cilj je jačanje zdravstvenog sustava’

Potom je govorio o prijedlogu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. “Cilj NPOO-a je jačanje zdravstvenog sustava kako bi mogao adekvatno odgovoriti na sve izazove. Predvidjeli smo ono što je osnovno, a to je pravedno, adekvatno i kontinuirano pružanje i omogućavanje prava na zdravstvenu zaštitu.

U tom je kontekstu pet reformskih koraka: unapređenje učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti zdravstvenog sustava; uvođenje novog modela skrbi za ključne zdravstvene izazove, posebno za onkološke bolesnike; uvođenje sustava strateškog upravljanja ljudskim resursima, osobito u financiranju specijalizacija; osiguranje financijske održivosti zdravstvenog sustava; daljnji razvoj e-zdravstva”, rekao je Beroš.

Stanje s epidemijom

Beroš je komentirao i stanje s epidemijom u Hrvatskoj. “Mogao bih reći da je da stabilno i dobro”, rekao je.

Također, osvrnuo se i na zahtjev zagrebačkog Stožera o popuštanje mjera. “Ne želim ulaziti u političke aspekte tog zahtjeva. Struka je ta koja će donijeti svoj stav. Međutim, potpuno je jasno da nam je svima želja vratiti se u staro normalno, ali najbolji način za to je pridržavanje mjera”, rekao je.

Na pitanje hoće li covid-putovnica biti ulaznica ovog ljeta za sve, rekao je da ćemo, ukoliko dozvolimo virusu da ostane među nama, morati naći neki način suživota. “Hoće li to biti covid-putovnica, certifikat koji će nam omogućivati razne aktivnosti, od putovanja, koncerata, ulaska u dućane, to ćemo vidjeti. Nadam se da ćemo kao društvo pokazati zrelost, da ćemo postići razinu procijepljenosti koja će potjerati virus iz populacije i da ćemo se vratiti u normalne tijekove”, rekao je Beroš.

Novi v.d. ravnatelja Vinogradske

Ministar zdravstva komentirao je stanje u KBC-u Sestre milosrdnice. Nakon ostavke v.d. ravnatelja Marija Zovaka, na tu poziciju imenovan je Zoran Vatavuk.

“Jedini put rješavanja ove problematike je poštivanje procedure propisane zakonom. Profesora Zorana Vatavuka poznajem cijeli svoj stručni vijek. Stručna je i profesionalna osoba i nadam se da će uspjeti odgovoriti na sve izazove pred njim. To je ono što i očekujem”, rekao je Beroš. Istaknuo je da želi da se problemi u toj bolnici riješe što prije.

Na pitanje hoće li Dijana Zadravec postati nova ravnateljica Vinogradske bolnice, rekao je da je on kao ministar ne bira novog ravnatelja te može dati samo suglasnost nakon odabira Upravnog vijeća. “Pitanje tko bi mogao biti novi ravnatelj trebate dati Upravnog vijeću, ono će na osnovu programa procijeniti koja je kandidatura najbolja za tu veliku i značajnu ustanovu”, rekao je.

O cijepljenju

Beroš se na kraju osvrnuo i na cijepljenje, rekavši da su napravljene sve pretpostavke da se dostigne cilj od 55 posto cijepljenog odraslog stanovništva. Dodao je i da se proces cijepljenja u Hrvatskoj može podijeliti u dvije etape – prva etapa je kada smo dobivali manje cjepiva i druga etapa kada su počele pristizati veće količine cjepiva.

“Vlada je napravila iznimne napore da i u tim okolnostima slabijeg dolaska cjepiva dobijemo akceleracijske doze Pfizerova cjepiva tako da smo u konačnici omogućili svakom građaninu da se cijepi ako to želi. Moja intencija je da želim što više građana da se cijepi jer je to najbolji put borbe protiv epidemije. Dolaskom većih količina cjepiva, svi županijski zavodi dobili su jasne naputke da moraju ubrzati proces cijepljenja i da je cilj trošiti dnevne količine cjepiva koje će dolaziti u županije. Ne očekujem da će se svaki dan potrošiti sve, ali to je naša intencija.

Cjepivo i organizacija su tu, građani su treći faktor koji se mora ostvariti da bi postigli taj cilj. Moramo osvijestiti građane da se žele cijepiti”, rekao je Beroš. Izvijestio je da na današnji dan 919.139 građana cijepljeno barem jednom dozom cjepiva.

