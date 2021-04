SUPER VILI JE U PROBLEMU, OPORBA MU SPREMA OPOZIV: I to nije sve, SDP priprema i zamku za Plenkovića

Ako SDP prikupi 31 potreban potpis saborskih zastupnika za pokretanje procedure izglasavanja nepovjerenja Viliju Berošu, Sabor bi o tome trebao odlučivati neposredno uoči ili između dva kruga lokalnih izbora

Ministar zdravstva Vili Beroš prolazi kroz turbulentno razdoblje. Prošlog je proljeća dobio nadimak “Super Vili” zbog organizirane i relativno uspješne borbe protiv pandemije. To je bilo uoči parlamentarnih izbora na kojima je HDZ ipak skupio većinu u Saboru. No, uoči lokalnih izbora, koji su na rasporedu za nešto manje od mjesec dana, Beroševa je slika znatno drugačija.

Iako je premijer Andrej Plenković odlučno stao u obranu svog ministra, pitanje je vremena kad će Beroš stati u red njegovih smijenjenih ministara. U Banskim dvorima napominju kako su problemi u zdravstvu postojali i prije Beroša te da se o njegovoj smjeni nije ni razmišljalo. No, pravi će test povjerenja uslijediti u Saboru, jer će oporba pokrenuti postupak izglasavanja nepovjerenja Berošu. Ta procedura ima svoje rokove, pa će premijeru, ako SDP skupi potreban 31 zastupnički potpis, preostati samo da bira hoće li spašavati Beroša prije lokalnih izbora ili između dva izborna kruga, piše Novi list.

“Sve što se događalo proteklih nekoliko tjedana, od obustave isporuke lijekova bolnicama, pa do skandala s informatičkom platformom Cijepise.hr, pokazuje da ministar Beroš jednostavno mora otići. Potpuno je neprihvatljivo da sustav cijepljenja ne funkcionira, a da onda saznamo da je prijateljima i podržavateljima HDZ-a dodijeljen posao vezan za to. Potpuno je neprihvatljivo da se zarađuje na životima i zdravlju ljudi. Zato Beroš definitivno više ne može biti ministar zdravstva i SDP će idućih dana započeti konzultacije s drugim oporbenim strankama o pokretanju postupka njegovog opoziva. To nema nikakve veze s lokalnim izborima, nego isključivo s činjenicom da su skandali unutar Ministarstva zdravstva toliki da bi u svakoj normalnoj državi ministar i sam ponudio ostavku”, poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Jasna procedura

Grbin je na Facebooku napisao kako je Beroš tijekom sjednice saborskog Odbora za zdravstvo priznao da je “Andrej Plenković kočničar svih reformi i promjena u Hrvatskoj i glavni razlog zašto ova zemlja ne može krenuti naprijed”. Beroš mu je uzvratio da govori neistine te ga pozvao da “digne sutra ruku u Saboru za reforme koje slijede”. No, prije nego što na red u Saboru stignu zakonski prijedlozi koji bi trebali riješiti sve probleme u zdravstvu, zastupnici će na red dočekati Beroša.

Naime, zahtjev za opoziv se bez odlučivanja uvrštava u dnevni red, a Vlada potom ima osam dana za očitovanje. Glasovanje o nepovjerenju treba se održati od sedam do 30 dana nakon podnošenja prijedloga. Ako oporba ovog tjedna pokrene postupak Beroševa opoziva, o njemu se može odlučivati i prije nadolazećih izbora, jer će Sabor zasjedati do 7. svibnja. U tom su slučaju Plenkoviću “vezane ruke”, jer će odgađanjem odluke za razdoblje nakon izbora, prekršiti rok od 30 dana.

Ćudljivi Plenković

Na Plenkoviću je da vidi je li mu isplativije braniti Beroša prije izbora ili u dva tjedna između dvaju krugova. Dosad se u sličnim situacijama, a bilo ih je, ponašao različito. Naime, o nekim je ministrima odlučivao “po kratkom postupku”, a bilo je i slučajeva kada je otezao s odlukom do samog kraja roka predviđenog saborskim Poslovnikom. Naravno, Vlada bi uvijek odbacila zahtjev za opozivom, pa bi većina to potvrdila u Saboru.

Sličan se scenarij dogodio i s Beroševim prethodnikom, Milanom Kujundžićem. On je sredinom listopada 2019. bez ikakvih problema dobio podršku većine u Saboru, da bi tri mjeseca poslije morao odstupiti na Plenkovićev nagovor. Tako se čini da će Beroš, barem zasad zadržati ministarsku fotelju, ali ne bi se trebao opustiti, jer bi nova afera nakon odluke u Saboru, sasvim sigurno značila njegovu smjenu. Inače, Beroš je i prije četiri mjeseca bio izrešetan kritikama kada se u Saboru raspravljalo o interpelaciji oporbe zbog stanja u zdravstvu. Tada mu to nije nanijelo nikakvu političku štetu.

