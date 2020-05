BEROŠ TVRDI DA NA LETU CA NIJE DOŠLO DO ZBRKE: Progovorio i o sezoni, manjim plaćama za doktore i svojoj budućnosti u HDZ-u

Vili Beroš o pogrešci vezano za broj putnika na letu iz Franfurta: ‘Ne bih rekao da je došlo do zbrke. Brojka je bila prva i preliminarna jer su se putnici obrađivali po skupinama’

Nakon što je otkriveno da je na letu iz Frankfurta za Zagreb 2. svibnja, koji se pokazao kao žarište zaraze koronavirusa, ipak bilo 115 ljudi, a ne 74 kako je prvotno tvrdio ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, te da su zaražena i dva pilota Croatia Airlines s tog leta, ministar zdravstva Vili Beroš objasnio je u razgovoru za Dnevnik.hr kako je došlo do pogreške.

“Ne bih rekao da je došlo do zbrke. Brojka je bila prva i preliminarna jer su se putnici obrađivali po skupinama. Do kolege Capaka došla je prva brojka, a kasnije su obrađeni svi putnici, popodne su obrađeni svi putnici i tako se došlo do konačne brojke. Sa tog leta nemamo puno dodatnih kontakata oboljelih. Svih 115 putnika je pronađeno, pozitivnih je 14”, kazao je Beroš.

Manje plaće za liječnike

Beroš je komentirao i navode Hrvatskog liječničkog sindikata da se određeni broj liječnika iz nekih hrvatskih bolnica žale kako su oni koji su bili u pričuvi ili ih se slalo na godišnji zbog rada u timovima, dobili manje plaće za travanj.

“Početkom travnja izadali smo jasnu uputu koja se odnosi na obračun plaće i o korištenju godišnjih odmora. Vrlo jasno je napomenuto da nije moguće retroaktivno aktivirati godišnji odmor. Poslodavac mora isplatiti sate, a kad je riječ o prekovremenima, pitanje je da li ih je bilo toliko puno. Do sutra u 12 dobit ću izvješće od doktora Ćorušića s konkretnim podacima o konkretnom slučaju”, napomenuo je.

Zdravstveni sustav u vrijeme turističke sezone

Uvjeren je da je hrvatski zdravstveni sustav spreman za ljeto. Tvrdi da je naš zdravstveni sustav do sada savršeno odradio svoju ulogu, ali da ćemo ipak morati unaprijediti zdravstveni sustav na području naše obale. Idući tjedan je sastanak s Ministarstvom turizma.

Prema njegovim riječima, moguće je da u svakom hotelu bude zdravstveno osoblje koje bi bilo zaduženo za turiste. “To se nalazi i u dokumentu Europske komisije. Naš zdravstveni sustav je potpuno spreman prilagoditi se novim okolnostima”, rekao je.

Što će se dogoditi s turistima koji dođu kod nas na odmor i koji se zaraze, gdje će se taj pacijent liječiti i tko će snositi troškove liječenja, ovisit će, kaže, o bilateralnim dogovorima s pojedinim zemljama. “Postoje modaliteti, ovisit će o kliničkoj slici. Napravit ćemo dogovor sa svakom zemljom.”

Inspekcija ministarstva zdravstva bila je u KBC-u Split zbog zamjene identiteta dviju pacijentica. Ministar Beroš kaže da je zdravstveni nadzor izvršen, da je uzeta sva dokumentacija i dopis Hitne koja je vraćala pacijenticu. “U tijeku je analiza svih tih dokumenata, jer doista je riječ o velikoj pogrešci. Netko će odgovarati, ako se tako utvrdi”, rekao je.

O mjerama za izbore

Kada su u pitanju mjere za parlamentarne izbore i epidemiološkoj situaciji u to vrijeme, rekao je da je nemoguće predvidjeti kako će biti. “Ali mjere za izbore su distanca i higijena. Možda na izbore ne s rukavicama, teško će biti potpisati se, ali…”

Na pitanje hoće li biti na listi HDZ-a, kaže: “Ja jesam član HDZ-a, jesam član HDZ-ove Vlade, ali o stranci ovisi moj budući angažman… Bit ću počašćen ako budem među njima”. Upitan je li mu to želja kaže da želi urediti zdravstveni sustav i da mu je to “primarna ideja”.

