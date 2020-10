BEROŠ TVRDI DA JE IZA NAS NAJGORI TJEDAN: U Zagrebu danas 580 novozaraženih; zaraza se probila u još jednu bolnicu

Jučer su zabilježena 1563 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 i 13 preminulih osoba te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 7380, od čega je na bolničkom liječenju 661 osoba, od kojih je na respiratorima njih 46

Nijemci razmatraju mogućnost cijepljenja do kraja godine

U KB Merkur zaražen 21 djelatnik, 10 pacijenata u samoizolaciji

Od subote se uvode nove mjere za Požeško-slavonsku, Vukovarsko-srijemsku i Međimursku županiju

21 novozaražena osoba u Zadarskoj županiji

10:03 – “Na području Zadarske županije 21 je novi slučaj zaraze koronavirusom. Riječ je o 15 ženskih i 6 muških osoba sa područja Zadra (8), Biograda (3), Benkovca (2), Bibinja (1), Poličnika (1), Povljane (2), Sukošana (1), Sv.Filipa i Jakova (2) i Škabrnje (1). Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 197 uzoraka, a pod aktivnim nadzorom je 513 osoba.

U ovome trenutku na području naše županije imamo 186 slučajeva zaraze koronavirusom, 88 muških i 98 ženskih osoba. U Općoj bolnici u Zadru hospitalizirano je 11 bolesnika oboljelih od covida-19 od kojih je jedan na respiratoru, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru na liječenju su 4 osobe.

U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske nisu evidentirali kršenja mjere samoizolacije”, potvrđeno je.

60 novozaraženih i jedna preminula osoba u Karlovačkoj županiji

10:01 – “U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji imamo 60 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. Epidemiološka obrada je u tijeku. U Karlovačkoj županiji ukupno je do sada oboljelo 848 osoba. U samoizolaciji se nalazi 516 osoba.

U OB Karlovac je hospitalizirano 44 COVID pozitivna pacijenta, 2 osobe su na respiratoru, 3 novoprimljene, 1 puštena na kućno liječenje, a jedna osoba je preminula. U OB Ogulin na Covid odjelu leži 12 pacijenata.

SCZ Karlovac inspekcija – područje Karlovca – trgovine – 15, uslužne djelatnosti – 7, ugostiteljski objekti – 10, javni prijevoz – 5. Za 2 trgovine su izdana usmena upozorenja”, priopćeno je.

32 novozaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

10:00 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su 32 nova slučaja zaraze koronavirusom. Riječ je o pet muških i pet ženskih osoba iz Dubrovnika (njih osam ima utvrđenu ep. vezu), pet muških i četiri ženske osobe iz Župe dubrovačke (sedam ima utvrđenu ep. vezu), dvije muške i tri ženske osobe iz Metkovića (za četiri utvrđena ep. veza), jednoj muškoj osobi iz Stona (utvrđena ep. veza), po jednoj muškoj osobi iz Smokvice i Vela Luke, po jednoj ženskoj osobi iz Kule Norinske, Ploča i s Mljeta te dvije osobe koje nemaju prebivalište na području naše županije.

Izliječeno je 13 osoba: tri iz Dubrovnika i Ploča, dvije iz Metkovića i s Mljeta te po jedna iz Kule Norinske, Konavala i Župe dubrovačke. U OB Dubrovnik hospitalizirano je 13 osoba pozitivnih na koronavirus. U posljednja 24 sata obrađen je 161 uzorak, a od početka pandemije analizirano je ukupno 17 745 uzoraka. U samoizolaciji je 629 osoba, a u posljednja 24 sata nije zabilježeno niti jedno kršenje mjere samoizolacije. Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 87 slučajeva kršenja samoizolacije”, priopćeno je.

Istraživanje: Krvna plazma dala slabe rezultate u liječenju oboljelih

9:48 – Upotreba takozvane rekonvalescentne plazme ili antitijela iz krvi osoba koje su se oporavile od covida-19 kao potencijalnog načina liječenja zaraženih koronavirusom koji su hospitalizirani, pokazala je malu korist, rezultati su kliničkog ispitivanja koje su proveli indijski znanstvenici. Rezultati studije objavljeni u petak u časopisu British Medical Journal (BMJ) ukazuju na to da rekonvalescentna plazma, kojom se antitijela iz krvi osoba koje su preživjele covid-19 daju zaraženim osobama, nije uspjela smanjiti stopu smrtnosti ni u većoj mjeri zaustaviti razvoj težeg oblika bolesti.

Terapija se sastoji u tomu da se iz krvi pacijenta koji je preležao virus izolira njezin tekući dio, a zatim se, daljnjim procesom, izvlači serum bogat antitelima – proteinima koji se veziju za patogene u tijelu te su ih sposobni uništiti. Primjena rekonvalescentne plazme koristila se i prije nešto više od jednog stoljeća, u vrijeme pandemije španjolske gripe 1918. Indijjska regulatorna tijela i američki FDA odobrili su upotrebu plazme u pojedinim hitnim slučajevima na osobama kod kojih su se kao posljedica koronavirusa razvile teške posljedice. Rezultati studije provedeni na više od 400 hospitaliziranih pacijenata s covidom-19 ne idu u prilog dosadašnjim podacima o liječenju, koje je američki predsjednik Donald Trump u kolovozu nazvao “povijesnim napretkom”.

Ostale države, među kojima i Britanija, prikupljaju doniranu plazmu da bi je, ako se pokaže učinkovitom, upotrijebili na većem broju oboljelih. “Naša je studija pokazala određen, premda slab učinak kada je posrijedi brzina kojom su se pacijenti ‘uspijevali riješiti’ virusa, no taj je postupak bio nedostatan da bismo mogli reći da je zamijećen značajniji oporavak pacijenata od bolesti. Jednostavno, nismo zamijetili kliničku korist u pacijenata koje smo liječili od covida-19”, rekao je Simon Clarke, stručnjak za staničnu mikrobiologiju na britanskom sveučilištu u Readingu.

Indijski su znanstvenici studiju proveli na 464 odrasle osobe s potvrđenom zarazom covidom-19 umjerenog intenziteta, koje su između travnja i srpnja primljene u bolnice širom Indije. Pacijenti su podijeljeni u dvije skupine – jedna je primala dvije transfuzije rekonvalescentne plazme u razmaku od 24 sata uz uobičajenu medicinsku skrb u ovakvim situacijama, a kontrolna skupina u rečenom je razdoblju imala samo uobičajenu medicinsku skrb. Znanstvenici su kazali kako se nakon tjedan dana činilo da je rekonvalescentna plazma utjecala na poboljšanje nekih simptoma, poput otežanog disanja i osjećaja umora, što je rezultiralo većom stopom nečega što je u medicini poznato kao “negativna konverzija”, a to je znak da antittijela nautraliziraju virus.

No primjena plazme u predstojećih 28 dana nije rezultirala smanjenjem broja smrtnih slučajeva niti je uspjela obuzdati razvoj težih simptoma bolesti. “Slabo djelovanje rekonvalescentne plazme u ovom ispitivanju razočaravajuće je za nas znanstvenike, no nije u potpunosti iznenađujuće”, rekao je Ian Jones, profesor virologije sa sveučilišta Reading.

On smatra kako je vjerojatnije da će plazma biti učinkovita ako se ubrizga nedugo nakon što se pacijent zarazi covidom-19. Zato poziva svoje kolege i ostale znanstvenike u svijetu da ne odustaju, već da nastave provoditi ispitivanja s rekonvalescentnom plazmom kao potencijalnim tretmanom za covid-19, ali da je daju novodijagnosticiranim pacijentima. “Još uvijek nemamo na raspolaganju dovoljno načina liječenja u ranome stadiju bolesti kojima bismo spriječili razvoj težih posljedica i dok nam to ne postane opcija, ključno je nastojati izbjeći zarazu koronavirusom”, poručio je Jones.

Nove mjere u Koprivničko-križevačkoj županiji

9:45 – Županijski Stožer Koprivničko-križevačke županije uvodi nužne epidemiološke mjere na području županije, izvijestili su jutros.

Načelnik Stožera Ratimir Ljubić je istaknuo da epidemiološko stanje u županiji, s obzirom na povećanje broja oboljelih od bolesti COVID-19, prati trend u razvoju epidemije na nacionalnoj razini te je apelirao na sve sugrađane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera i preporuka kako bi se širenje zaustavilo te sačuvalo zdravlje stanovnika.

Sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području županije i prema procjeni epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Stožer civilne zaštite je donio i Zaključak o uvođenju nužnih epidemioloških mjera na području Koprivničko-križevačke županije.

Zaključak je stupio na snagu odmah po donošenju, a njime se do daljnjega, uskraćuje suglasnosti za održavanje svih društvenih okupljanja u zatvorenim i na otvorenim prostorima za koje je nadležan za izdavanje, temeljem Odluke o ograničavanju društvenih okupljanja. Suglasnosti se odnose primjerice na koncerte u ugostiteljskim objektima, sajmove, privatne proslave i svečanosti, korporativna okupljanja, razne promocije, savjetovanja, simpoziji, manifestacije i sl., a na koje je pozvano ili se očekuje dolazak više od 50 osoba.

65 novozaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

9:34 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 65 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (14 osoba iz Vinkovaca, 8 iz Vukovara, 6 iz Novih Jankovaca, 4 iz Starih Jankovaca, 3 iz Prkovaca, 2 iz Županje, 2 iz Gradišta, 2 iz Starih Mikanovaca, 2 iz Tovarnika, 1 iz Andrijaševaca, 1 iz Bošnjaka, 1 iz Bogdanovaca, 1 iz Drenovaca, 1 iz Ilače, 1 iz Komletinaca, 1 iz Otoka, 1 iz Rokovaca, 1 iz Retkovaca, 1 iz Slakovaca, 1 iz Soljana, 1 iz Vođinaca i 10 sa boravištem izvan županije). Preminulih osoba nema.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 1455, od kojih je 1133 osoba izliječeno, a ukupno je 19 preminulih osoba. Trenutno je u županiji 20 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 182 osobe, te je ukupno testiranih do sada na području županije 15384. U samoizolaciji na području županije je 1123 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 14 radnika iz sustava zdravstva (2 liječnika, 7 medicinskih sestara/tehničara, 1 drugi zdravstveni radnik i 4 nezdravstvena radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 41 radnik (10 liječnika, 22 medicinske sestre/tehničara, 1 drugi zdravstveni radnik i 8 nezdravstvenih radnika).

Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 6 nastavnika i 14 učenika. U samoizolaciji se nalazi 24 nastavnika i 318 učenika”, izvijestio je stožer.

48 novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

9:32 – “Na današnji dan u Sisačko-moslavačkoj županiji je četrdeset i osam novooboljelih osoba od zarazne bolesti covid-19. Riječ je o petnaest osoba s područja grada Kutine, jedanaest osoba s područja grada Siska, pet osoba s područja grada Petrinje, četiri osobe s područja općine Velika Ludina, tri osobe s područja općine Lipovljani, dvije osobe s područja grada Novske, dvije osobe s područja grada Popovače, dvije osobe s područja grada Gline, jednoj osobi s područja grada Hrvatska Kostajnica, jednoj osobi s područja općine Hrvatska Dubica, jednoj osobi s područja općine Martinska Ves i jednoj osobi s područja općine Lekenik”, izvijestio je stožer.

102 novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

9:15 – “U PGŽ danas su evidentirane 102 novozaražene osobe, dok je 30 osoba ozdravilo. Trenutno je na području PGŽ 375 aktivnih Covid-19 slučajeva”, kratko je izvijestio tamošnji stožer.

Kozlevac potvrdio 46 novozaraženih u Istri

9:10 – Načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije, Dino Kozlevac, gostujući na HRT-u potvrdio je kako imaju 46 novih slučajeva zaraze u Istri. Prokomentirao je i uvođenje novih epidemioloških mjera.

Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 251 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 46 novozaraženih osoba s područja županije. Kod 33 osobe radi se epidemiološki o uvezenim slučajevima (Rijeka (27), Zagreb (3), Slavonija (2), Sisačko-moslavačka (1)), 6 osoba dolazi iz mjera samoizolacije. Za 7 osoba je u tijeku epidemiološka obrada. Među njima su i 3 pacijenta Opće bolnice Pula, koji su prebačeni na Odjel za infektologiju, prostor je dekontaminiran. U tijeku je epidemiološka procjena djelatnika Opće bolnice Pula. Trenutno nema promjena u pružanju zdravstvenih usluga. Tijekom dana Uprava Opće bolnice Pula će informirati javnost o konačnom stanju.

“Jučer smo donijeli jednu nepopularnu mjeru, meni je žao, ali morali smozabraniti posjete domovima za starije. To smo donijeli zato da zaštitimo te ljude. Stožeri trebaju za sve evente davati suglasnost ne samo za neke s više ljudi. To jest puno posla, ali to se mora. Kod nas ako želite skupiti 30 ljudi morate dobiti odobrenje. Ako primjerice dođu ljudi izvana na taj event, mi ćemo sigurno reći ne”, rekao je Kozlevac

Potom je komentirao stanje u Istri tijekom cijele godine, a apelirao je ina građane da se i dalje pridržavaju epidemiolokih mjera.

“Gubi se kontrola nad virusom. Mi smo bili na proljeće dosta efikasni. Jedno vrijeme nismo čak imali niti jednog zaraženog, i ljetnu sezonu smo odradili dobro, u Istri smo imali dva milijuna turista. Pokazali smo da se može kontrolirati situacija. Mislim da smo se svi malo opustili, i zato je došlo do eksplozije. Jako me vrijeđa kada čujem ‘šta ima veze što je netko umro, to su stari ljudi’. Pa svaki život je vrijedan, kažu ‘umro je s 80 godina, ionako bi umro’. Nije isto bi li umro za dvije-tri godine ili sada. Mi ćemo se boriti za svaki život.

Ljudi, nosite maske. Ne morate se s najboljim prijateljem jako prisno pozdravljati jer ne znate s kim je sve on bio u kontaktu, a niti vi ne znate. Ja bih bio sklon da se mjere malo postrože oko okupljanja, okupljanja nisu potrebna. Što se tiče škola, neka rade još dok god stvari ne eskaliraju. U Istri je u sustavu civilne zaštite gotovo 4000 ljudi, mi smo se pripremili i za puno goru situaciju. Mi u bolnicama imamo samo četvero ljudi, a kapaciteti su nam puno veći. Ispraznili smo vojnu bolnicu i tu smo pripremili kapacitete za domove umirovljenika”, dodao je Kozlevac.

Šostar: ‘Zabilježeno je novih 580 slučajeva zaraze’

8:16 – Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” Zvonimir Šostar potvrdio je u petak za Hinu da je u posljednja 24 sata u Zagrebu zabilježeno 580 slučajeva zaraze koronavirusom.

“To je naša epidemiološka brojka, to su svi oni koji imaju prebivalište ili privremeno ili trajno boravište u Zagrebu, brojke s Nacionalnog stožera Civilne zaštite vjerojatno će za Zagreb biti manje, jer oni broje samo one koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu”, rekao je Šostar.

Detaljnije o epidemiološkoj situaciji u Zagrebu izvijestit će zagrebački Stožer civilne zaštite na redovitoj konferenciji za novinare.

10 novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

8:04 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 102 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 88 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 14 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 458 osoba, a ukupno je testirano 11.356 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 159 uzoraka, od kojih je 10 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, priopćio je stožer.

Od subote nove mjere u tri županije

7:44 – Nacionalni stožer civilne zaštite sinoć je donio odluke o izmjenama i dopunama epidemioloških mjera za Požeško-slavonsku, Vukovarsko-srijemsku i Međimursku županiju. Odluke stupaju na snagu u subotu 24. listopada.

Nove mjere za Požeško-slavonsku županiju pročitajte OVDJE.

Nove mjere za Vukovarsko-srijemsku županiju pročitajte OVDJE.

Nove mjere za Međimursku županiju pročitajte OVDJE.

Njemačka priprema cijepljenje do kraja godine

7:15 – Njemačka se priprema početi cijepljenje protiv koronavirusa prije kraja godine, piše u petak list Bild. Ministarstvo zdravstva planira utemeljiti 60 posebnih centara za cijepljenje i zatražilo je od 16 saveznih država da dostave moguće adrese tih centara do 10. studenoga, piše Bild ne navodeći svoje izvore.

Na video konferenciji ranije ovaj tjedan, ministar zdravstva Jens Spahn – koji je i sam u srijedu dobio pozitivan nalaz na koronavirus – rekao je da je njemački BioNTech blizu dobivanja odobrenja za svoje cjepivo. Upitan kada očekuje prva cijepljenja, Spahn je odgovorio: “To bi se moglo dogoditi do kraja godine”, rekli su Bildu sudionici te video konferencije.

BioNTech razvija cjepivo u partnerstvu sa Pfizerom. Prošli mjesec, Njemačka je usmjerila 745 milijuna dolara biotehnološkim tvrtkama BioNTech i CureVac da ubrzaju rad na cjepivima i prošire njemačke proizvodne kapacitete. Zaraza u Njemačkoj se ubrzava, a podaci od četvrtka pokazali su da je prvi puta broj novozaraženih u 24 sata prešao deset tisuća.

Trump negativan uoči posljednje debate

7:15 – Američki predsjednik Donald Trump bio je u četvrtak negativan na koronavirus, na testiranju uoči finalne predsjedničke debate protiv demokratskog kandidata i bivšeg potpredsjednika Joea Bidena. Predsjednikov šef kabineta Mark Meadows rekao je novinarima da se Trump testirao u avionu Air Force One na putu za Nashville gdje se održava debata uoči izbora 3. studenoga.

“Bio je negativan”, rekao je Meadows novinaru koji putuje s Trumpom. Trump je bio hospitaliziran zbog covida-19 nekoliko dana nakon njegove prve debate s Bidenom. Sudionici su se trebali testirati prije te debate 29. rujna, ali Bijela kuća i Trump uporno su odbijali reći kada se predsjednik zadnji put testirao uoči tog događaja. Televizijska debata Trumpa i Bidena trebala bi početi u 21 sat po lokalnom vremenu, odnosno u 3 sata u noći po srednjoeuropskom vremenu u Nashvilleu.

Remdesivir dobio odobrenje Američke agencije za hranu i lijekove

7:15 – Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je u četvrtak Gileadov lijek remdesivir za tretman pacijenata oboljelih od covida-19 koji zahtijevaju hospitalizaciju. Lijek se koristio i do sada, od svibnja, nakon što je dobio odobrenje po hitnom postupku, pošto je Nacionalni institut za zdravlje utvrdio da remdesivir skraćuje hospitalizaciju za do pet dana. Ovim odobrenjem postao je jedini tretman protiv covida-19 koji je u potpunosti odobren.

Gilead Sciences kaže da se tim lijekom smanjuje vrijeme koje pacijenti provode u bolnici za do pet dana. Remdesivir je bio jedan od lijekova kojima je liječen američki predsjednik Donald Trump. Međutim, Svjetska zdravstvena organizacija prošli je tjedan objavila da je globalno ispitivanje terapija protiv covida ustvrdilo da remdesivir nema važniji učinak na duljinu boravka u bolnici ili šanse za preživljavanje.

Remdesivir će se prodavati pod imenom Veklury. Kompanija kaže da lijek ima odobrenja regulatora ili privremene autorizacije u pedesetak zemalja. Gilead je dodao da i dalje radi na razumijevanju punog potencijala remdesivira.

U KB Merkur zaražen 21 djelatnik

Jučer – Koronavirus je ušao u još jednu zagrebačku bolnicu, Kliničku bolnicu Merkur gdje je pozitivan 21 djelatnik, a 84 ih je u samoizolaciji, objavio je u četvrtak navečer HTV. Na Covid-19 pozitivna su dva transplantacijska kirurga, no što se tiče transplantacija – zastoja nema, doznaje HTV iz KB Merkura. Dnevna bolnica kirurgije u smanjenom je pogonu pa se radi otežano. Na endoskopiji su primali samo hitne pacijente, ali vraćaju se na staro i rade normalno.

Pod najvećim mjerama opreza operiran je pacijent koji je u samoizolaciji, a i tri rodilje u samoizolaciji čekaju na porod. U bolnici je, zbog kontakta s pozitivnim djelatnicima, 10 pacijenata u samoizolaciji.

Beroš tvrdi kako je iza nas tjedan s najvećim brojem zaraženih i preminulih

Jučer – Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u četvrtak na sjednici Vlade kako je, unatoč kontinuiranim mjerama i odgovornom ponašanju većine građana, iza nas tjedan s najvećim brojem zaraženih i preminulih od koronavirusa.

Naveo je kako je na 541. dan od pojave koronavirusa u Hrvatskoj zabilježeno 1563 novih slučajeva i 7380 aktivnih slučajeva. Na bolničkom liječenju nalazi se 661 pacijent. U proteklih tjedan dana u bolnice je zaprimljeno 686 pacijenta dok je otpušteno 448. U usporedbi s tjednom ranije radi se o zamjetnom povećanju broja hospitaliziranih. Trenutno je bolesno 610 zdravstvenih djelatnika, a u samoizolaciji je 1341 djelatnik.