Ministar zdravstva Vili Beroš u ponedjeljak je boravio u Varaždinskoj županiji s premijerom Andrejom Plenkovićem gdje je potpisan Razvojni sporazum za područje sjeverozapadne Hrvatske. Ministar Beroš u izjavi za medije je komentirao situaciju s pandemijom koronavirusa, kao i dinamiku cijepljenja.

“Svi smo cijepljeni kao djeca i nismo postavljali pitanja. U tijeku smo najveće pandemije u 100 godina i ne želimo iskoristiti blagodat koju nam je znanost i struka ponudila. To je meni neshvatljivo. I jutros sam ponovno čuo nekakve priče o lošim učincima cjepiva, i o tome treba govoriti, ali znanost je ta koja treba dati tu odgovore. Dolazi omikron, neće nas zaobići i moramo se pripremiti na to”, rekao je Beroš.

'Cjepitelji imaju pravo na odmor'

Komentirao je i gužve koje su se jutros stvarale na pojedinim cijepnim punktovima. "Cjepitelji danonoćno rade, i oni imaju pravo na odmor. Ali, od Nove godine okrećemo novi list i vjerujem da će sve opet biti kako treba”, rekao je Beroš.

"Kontaktirao sam nadležne i rekli su mi da trenutno nedostaje administratora, koji su uglavnom studenti i mnogi od njih nisu u Zagrebu. No, kako su me obavijestili, cijepljenje neće biti zaustavljeno u 12 sati, nego će svi koji su do tada stali u red, biti cijepljeni'', poručio je ministar.

Podsjetimo, nakon što za Božić i blagdan sv. Stjepana cjepni punkt na Zagrebačkom velesajmu nije radio, danas se ondje stvarala ogromna gužva. Većina ljudi dolazi po treću dozu, ali ima i onih koji dolaze po prvu ili drugu dozu, javlja N1.

I organizacija cijepljena je nešto drugačija; u jednom redu su oni koji su došli bez najave, u drugom su građani koji dolaze na javni poziv, a u trećem trudnice i djeca. Cijepljenje će se nastaviti i sutra.