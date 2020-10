BEROŠ SITUACIJU OKO KORONE NAZVAO ZABRINJAVAJUĆOM: ‘Mogli bi imati i 1000 novozaraženih dnevno. Znamo što je stvorilo žarišta’

“Moguće je da će u sljedećim danima biti još povećan broj novozaraženih. Međutim, posebno je važno shvatiti da se treba ponašati odgovorno, samodisciplinirano i ozbiljno te poštovati mjere koje smo preporučili”, kazao je

Hrvatska je danas zabilježila rekordnih 748 novozaraženih koronavirusom. Zbog toga je ministar zdravstva Vili Beroš za RTL Danas komentirao kako je situacija zabrinjavajuća:

“Najveći dnevni porast od početka epidemije u Hrvatskoj je zabrinjavajući. Međutim, nije iznenađujući. Okolnosti u proteklih mjesec dana kao i okolnosti u Europi i svijetu ukazuju da svugdje raste broj novozaraženih, a tako i u Hrvatskoj”, kazao je i dodao da smo svjedoci da su veća okupljanja ljudi u zadnjih mjesec dana “generirala neka žarišta” koja su uzrokovala ovakav porast. Naglasio je i da osim tih okolnosti i hladnije vrijeme i činjenica da smo više u unutarnjim prostorima je utjecalo na porast broja zaraženih.

MARKOTIĆ UPOZORILA: ‘Sve smo do sada dobro odigrali, sad je pitanje hoćemo li to pokvariti. Jedna stvar nam je zadnje upozorenje’

‘Budemo li odgovorni, neće rasti brojke’

“Moguće je da će u sljedećim danima biti još povećan broj novozaraženih. Međutim, posebno je važno shvatiti da se treba ponašati odgovorno, samodisciplinirano i ozbiljno te poštovati mjere koje smo preporučili”, kazao je.

Rekao je da se ne može isključiti mogućnost da ćemo imati i 1000 novozaraženih na dan i dodao da brojke neće rasti budemo li odgovorni.

“No, ako budemo neodgovorni, ako ćemo se i dalje družiti, ako dozvolimo širenje virusa, onda je izvjesno da će brojke i dalje rasti”, kaže ministar.

Funkcioniraju li nove mjere?

Rekao je da nove mjere reguliraju okupljanja i nošenje maski.

“Vjerujem da će one, ako ih budemo poštivali, uzrokovat smanjenje novozaraženih. No, to nije moguće predvidjeti. Potreban nam je period od dva, dva i pol do tri tjedna da bi sagledali potpuni učinak ovih mjera”, kaže Beroš.

Na pitanje hoćemo li sami morati obavještavati kontakte i ima li u Hrvatskoj dovoljno epidemiologa, Beroš je kazao da ih u ovom trenutku imamo 160 u zdravstvenom sustavu, 151 radi u zavodima za javno zdravstvo, a 9 u drugim ustanovama.

“Kao MInistarstvo dali smo upute o potrebi zapošljavanja ne epidemiologa, jer ih nema, ali drugih djelatnika i radnika koji mogu pomoći epidemiološkoj službi”, rekao je te dodao da je i internim premještajem moguće doprinjeti poboljšanju rada epidemiologa.

“Do 30. rujna potpisao sam naloge za zapošljavanje 113 novih djelatnika kao pripomoć epidemiolozima. Putem HZZ-a zaposleno je 21 pripravnik”, istaknuo je te dodao da ako to ne bude dovoljno će se naći način da im se pomogne.

Važno je cjepiti se protiv gripe

Naglasio je da je ove godine cijepljenje protiv gripe važnije nego ikada, a posebno se to odnosi na rizične skupine:

“HZJZ je našao načina priskrbiti i dodatne količine cjepiva. I ja ću se cijepiti.”