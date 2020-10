BEROŠ SE OGLASIO O SMRTI 17-GODIŠNJE SPLIĆANKE: ‘Postoji jasna definicija WHO-a tko su preminuli od Covida-19, a koji ne…’

‘Vjerujem da je struka rekla sve i da su se u Splitu ponašali sukladno procedurama kada je riječ o utvrđivanju smrti’, kazao je minsitar zdravstva o smrti 17-godišnjakinje iz Splita

Nakon što je jutros objavljeno da je u nedjelju u KBC-u Split preminula 17-godišnja djevojka te da je uz kronične bolesti od kojih je bolovala bila pozitivna i na Covid-19, a s obzirom na nejasnoće oko toga je li ona dosad najmlađa žrtva koronavirusa u Hrvatskoj, oglasio se i ministar zdravstva Vili Beroš.

“Nažalost, s informacijama o njezinom stanju s obzirom na zakon ne mogu izlaziti u javnost, imala je određenu problematiku – i respiratornu i kardijalnu – koja je svakako doprinijela u ukupnosti da nažalost dođe do letalnog ishoda. Međutim, kada sagledavamo smrt od koronavirusa, onda u obzir uzimamo sve elemente”, kazao je Beroš.

‘Postoji jasna definicija tko su preminuli od Covida’

“Postoji jasna definicija Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti koji se slučajevi uzimaju u obzir i pripisuju onima koji su preminuli od Covida-19, a koji ne. Vjerujem da je struka rekla sve i da su se u Splitu ponašali sukladno procedurama kada je riječ o utvrđivanju smrti. Toliko vam u ovom trenutku mogu reći”, kazao je Beroš.

Ministar zdravstva rekao je i da nije upoznat s pismom koje je javnosti uputila starija sestra preminule Anamarije Marasović. Tvrdeći da ej dio medija objavio neprovjerene informacije o smrti njezine sestre, napisala je da ona nije umrla od Covida-19.

“Istina je da je bila pozitivna, no umrla je od hipoksije, odnosno njen mozak je predugo bio bez kisika i nastupila je moždana smrt. Cijelo vrijeme do proglašenja smrti svi smo se nadali čudu i njenom oporavku jer je bila lavica i veliki borac, no jednostavno je više bila preumorna”, napisala je sestra preminule splitske maturantice.

