BEROŠ SE OGLASIO O SLUČAJEVIMA ‘DA SE NE BACI’: ‘Svi koji su cijepljeni preko reda će se morati suočiti s moralnom odgovornošću’

“Svi slučajevi prekorednog cijepljenja, poput onih koji se ovih dana navode u medijima, zaslužuju najoštrije osude”, kaže Beroš

Ministar zdravstva Vili Beroš oglasio se večeras na svojem Facebook profilu o pojedincima koji su primili cjepivo preko reda.

Iako je jasno na koje slučajeve misli, Beroš je u svom statusu propustio spomenuti ime svog stranačkog kolege Luke Burilovića.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

“Planom cijepljenja protiv covid-19, kojeg je usvojila hrvatska Vlada, osigurano je svakom punoljetnom građaninu naše zemlje besplatno cjepivo, te je određeno koje skupine građana imaju prednost u cijepljenju.

“Svi slučajevi zaslužuju najoštrije osude”

Nositelj programa cijepljenja je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a za provedbu su zaduženi županijski zavodi za javno zdravstvo te za Grad Zagreb Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, koji su dužni voditi računa o poštivanju redoslijeda cijepljenja.

Sva opravdana odstupanja od utvrđenih prioriteta potrebno je obrazložiti, kao što su to bili slučajevi cijepljenja u Sisačko-moslavačkoj županiji poslije potresa u zaštiti zdravlja osoba koje su se tamo nalazile u to vrijeme. No, svi slučajevi prekorednog cijepljenja, poput onih koji se ovih dana navode u medijima, zaslužuju najoštrije osude, posebno ako je time netko od građana zakinut za svoje pravo.

Ministarstvo zdravstva zatražit će da se ispitaju svi takvi slučajevi, a od svih onih koji su zaduženi za provedbu cijepljenja da se pridržavaju utvrđenih prioriteta. Svi oni pojedinci koji su iskoristili pravo cijepljenja na štetu drugih morat će se suočiti s moralnom odgovornošću pred hrvatskom javnošću”, piše Beroš.

