HOĆE LI USKORO POPUSTITI MJERE PROTIV KORONE? BEROŠ: ‘Ovo budi optimizam, ali…’; Otkrio i koji problem imaju proizvođači cjepiva

Epidemiološke mjere produžene su do kraja siječnja, ali se zbog relativno dobre epidemiološke situacije govori da bi do njihovog popuštanja moglo doći s prvim danom veljače. O tome koje bi brojke oboljelih trebale biti da se popuste epidemiološke mjere, u RTL Direktu govorio je ministar zdravstva Vili Beroš.

“Mi smo na 344 novooboljela u 14 dana na 100.000 stanovnika pa još nismo ispod 300. Evo zašto naši epidemiolozi izbjegavaju taj famozni semafor. Upravo zato jer broj novozaraženih nije jedini parametar. Nije isto ako se otvarate u zimu ili po ljeti, nije isto ako imate mutant u virusu u okruženju, nije isto ako je incidencija različita u okruženju, a ona raste u nekim susjednim zemljama. Prema tome niz je parametara”, rekao je Beroš.

‘Pojava mutanta virusa nije dobra’

Na opasku da je glavni epidemiolog Krunoslav Capak izjavio da će se nešto dogoditi kada brojka padne ispod 300, Beroš je odgovorio pozivom na oprez.

“Inzistiranje na određenoj orijentacijskoj brojci, ona je oko 300, ali u ovom trenutku oprez je potreban iznad svega. Ova dobra epidemiološka situacija nudi optimizam, ali isto tako ohrabruje na putu kojim moramo ići dalje. Situacija u Europi nije dobra. Pojava mutanta virusa nije dobra. Sve su to faktori koje moramo uzeti u obzir prilikom odluke o relaksaciji mjera”, ustvrdio je Beroš.

Kazao je kako se od početka govori o potrebi praćenja epidemiološke situacije iz dana u dan te donošenja odluka u skladu s tim.

“Prema tome, u ovome trenutku ja ne mogu reći da će 1.2. doći do popuštanja. To će isključivo ovisiti o epidemiološkoj situaciji, ali i brojnim drugim faktorima koji će tih dana biti aktualni. Ako će i doći do relaksacije, ona će biti postepena, u ovom trenutku još nemamo redoslijed”, izjavio je Beroš.

Odgovorno ponašanje građana i mjere dali rezultate

Komentirajući to što Hrvatska ima najveći pad broja novozaraženih u Europi, Beroš je kazao da je za početak djelovanja mjera uvijek potrebno neko vrijeme.

“Tu je i odgovornost građana koja je od iznimne važnosti i mislim da sve više shvaćaju da je to ozbiljna bolest koja dovodi i do smrtnog ishoda. Odgovorno ponašanje građana, kao i mjere, polučili su ove rezultate”, rekao je ministar u RTL Direktu.

‘Uhodavanje proizvodnje nije jednostavno’

Što se tiče cijepljenja protiv bolesti covid-19, Beroš kaže kako je sretna okolnost što smo članica Europske unije.

“Upravo na principima solidarnosti i pravednosti je ECDC koristeći Eurostat metodologiju odredio dozu za sve zemlje EU. Nema rata za dozama. Imamo veliki broj na raspolaganju, ali problem je što uhodavanje proizvodnje nije jednostavno. Svi proizvođači imaju taj problem, a kasnije kada se ona razvije je nešto lakše”, zaključio je.

