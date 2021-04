BEROŠ SE NE DA: ‘Nije istina da platforma ne funkcionira. Možda ne funkcionira onako kako smo željeli, ali radi…’

Ministar zdravstva Vili Beroš ustvrdio je da platforma Cijepise ima svojih problem ana koje nije ponosan, ali je poručio da nije istina da ne funkcionira

Ministar zdravstva Vili Beroš tijekom nedjeljnog posjeta zadarskoj bolnici komentirao je probleme s platformom cijepise koju su neke žuanije prestale koristiti ,a Grad zagreb ju uopće nije uveo u upotrebu.

“Na poticaj struke krajem prosinca sam angažirao firme koje imaju ugovore o održavanju CEZIH-a, centralnog zdravstvenog informatičkog sustava, za kreiranje novih funkcionalnosti. Nije istina da platforma ne funkcionira. Možda ne funkcionira onako kako smo željeli, ali radi dovoljno da zadovolji izazove cijepljenja. Čitam da je došlo i do kraha cijepljenja. To nije točno. Podižemo broj procijepljenih u jednom danu, to je danas 23.000 i to će biti dostatno da postignemo naše ciljeve, no moramo biti svjesni odgovornosti za cijepljenje koje je još pred nama. Mi cjepiva ne bacamo, punktovi za cijepljenje su puni”, rekao je Beroš.

‘Nema dupliciranja ni brisanja’

Komentirao je i odluku nekih liječnika da je ne koriste te ustvrdio da nije ponosan na platformu jer je problematična. Osvrnuo se i na sporni postupak javne nabave. Potvrdio je i da je Ministarstvo poslalo demantij broja obrisanih s platforme.

“Cijena i proces javne nabave su prema zakonu, institucije to provjeravaju. Moje službe kažu da je sve prema zakonu. Ne znam detalje, ali Grad Zagreb i druge županije koriste platformu, možda ne u onom opsegu u kojemu bismo mi željeli, ali koriste. Lokalne platforme ne objedinjuju ono što je potrebno za organiziranje sustava. Vi možete cijepiti ljude, ali nakon toga morate to unijeti u sustav koji objedinjuje sve za zelene putovnice. Nije meni kao ministru sinula ideja da bi trebala platforma, sugerirala je to struka. Ona im je sada na dispoziciji”, poručio je Beroš i dodao:

“Nema dupliciranja niti brisanja, javite se i bit ćete cijepljeni”, kazao je i pozvao sve da se prijave.

Miloševićev rijedak slučaj

Slučaj potpredsjednika, Vlade Borisa Miloševića koji je primio obje doze cjepiva, ali je ipak zaražen, Beroš naziva rijetkim te ističe da bi sva cjepiva koja su odobrena u Hrvatskoj trebala odgovarati na sve sojeve virusa. Bolna mu je tema reforma zdravstva, a pandemija je samo podsjetila na brojne probleme u sustavu.

“Vrijeme je za promjene i ne možemo ih više odgađati. Već pet-šest mjeseci se u Ministarstvu zdravstva slaže plan reformi, one su sada na međuresornom usuglašavanju”, otkrio je. Beroš te dodao kako je zadovoljan odgovorom bolničkih ustanova na pandemiju: “Ponosam sam na način komunikacije s ravnateljima bolnica i mislim da je način na koji smo reagirali na covid krizu adekvatan”, poručio je Beroš.

