BEROŠ REKAO DA BI NAS CIJEPLJENJE USKORO MOGLO VRATITI U STARO NORMALNO; Odgovorio je i na pitanje o svom opozivu

Ministar zdravstva Vili Beroš osvrnuo se na situaciju u bolnicama, procijepljenošću i financijama u zdravstvu

Ministar zdravstva Vili Beroš posjetio je u četvrtak Opću bolnicu u Karlovcu. Nakon što se zahvalio djelatnicima i vodstvu bolnice na pružanju zdravstvene zaštite svim bolesnicima, obratio se medijima te najprije progovorio o cijepljenju.

“Tijekom svibnja i lipnja dolaze nam veće količine cjepiva i moramo zajednički odgovoriti na te zahtjeve. U ovom trenutku je najvažnije da se prijavimo za cijepljenje. Ako cijepimo 50 do 55 posto populacije do kraja lipnja, to će omogućiti vraćanje u staro normalno i vraćanje uobičajenim životnim aktivnostima, ekonomskim trendovima, a to je jako važno”, rekao je Beroš pred kojim su, osim novih doza cjepiva i reforme u zdravstvu.

RAVNATELJ ‘ŠTAMPARA’ VRLO OPTIMISTIČAN: ‘Ako nastavimo ovim tempom, do rujna bismo mogli hodati bez maski’

EPIDEMIOLOG KAIĆ IMA DOBRU VIJEST: ‘Vjerujem da bi dotad stvarno trebali moći skinuti maske’

Kontroling i podešavanje

“Moramo realno sagledati i naše stanje i dogovoriti određeni kontroling i podesiti mjerne elemente. Slaže se jedna priča adekvatnog financijskog promišljanja u hrvatskom zdravstvenom sustavu. To će nam biti potpora u našoj odluci da promijenimo stvari u zdravstvenom segmentu, da ga učinimo financijski stabilnim, ali i da održimo stupanj kvalitete i usluga koje nudimo bolesnicima”, pojasnio je ministar zdravstva.

BEROŠ ODGOVORIO NA PROZIVKE ZBOG JAVNE NABAVE: ‘Mislite da sam ja provjeravao što radi koja firma? To nije moj posao!’

Neumorni brojevi koji se vraćaju

Prokomentirao je i stanje u bolnicama, naglasivši da treba pratiti broj zaraženih i pomoću toga procijeniti punjenje kreveta. “Počelo je od Dubrovačko-neretvanske županije, ali su oni epidemiološkim mjerama uspjeli suzbiti širenje zaraze, nastavilo se to u Primorsko-goranskoj županiji koja je i na jučerašnji dan vodeća u Hrvatskoj po incidenciji, a početkom tjedna smo u Varaždinu ponovno počeli bilježiti veće opterećenje. To su ti neumorni brojevi koji nam se uvijek vraćaju. Izazov bi mogao biti kadar, ali njega ćemo raspoređivati u odnosu na potrebe”, rekao je Beroš te dodao da je komunikacija u sustavu najvažnija, ali i da se sustav opskrbio aparatima.

Poručio je da unutar zdravstvenog sustava jedni drugima moraju pomoći te dodao da je dio liječnika već prebačen iz svojih zdravstvenih ustanova u druge bolnice. U četvrtak je bio na sastanku svih ravnatelja zagrebačkih bolnica, jer u Dubravi žele otvoriti još intenzivnih jedinica.

Odgovorio na pitanje o opozivu

Na pitanje o njegovom opozivu koji traži oporba, odgovorio je:

“Ne bih se odgovorno ponio da nakon nekih medijskih istupa nisam pitao najbliže suradnjke što misle o mom planu i aktivnostima koje provodim. Legitimno je pravo oporbe prozivati me, iako mislim da će u konačnici oni koji su dužni procijeniti moj rad biti građani, a poglavito pacijenti. Nemam ništa protiv toga. Ekstremna briga oporbe za zdravstveni sustav me čudi. Imali su mogućnosti tijekom svojih Vlada pokrenuti stvari na bolje, ali se to nije dogodilo nikad do sad. Kriza nam svima mora otvoriti oči da su reforme u zdravstvenom sustavu nužne i to stalno govorim. Govorim da zdravstveni sustav nije održiv. Spreman sam provesti reforme ako ću imati potporu Vlade i premijera”.

“U ovom trenutku osjećam podršku Vlade i premijera”, dodao je.

KARLOVAC IMA POSEBNU SPECIJALISTIČKU JEDINICU: ‘Građanima još uvijek moramo govoriti kako držati masku’

VARAŽDINSKOJ BOLNICI PRIJETI KOLAPS: ‘Da šest osoba nije u posljednja 24 sata preminulo – više ne bismo imali slobodnih respiratora’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.