BEROŠ PRIZNAO DA MU NEKE STVARI NISU JASNE: Mogu li šefovi javnih klinika raditi i privatno?

‘Svijest o potrebi cijepljenja je apsolutno pristuna i to nam daje veliku nadu da će završiti ova epidemija’, rekao je danas ministar Beroš koji je cijepio građane na Zagrebačkom velesajmu

Ministar zdravstva Vili Beroš danas ujutro od 8 sati na Zagrebačkom velesajmu je cijepio građane protiv koronavirusa. Rekao je da su građani svjesni da doza cjepiva znači sprečavanje težeg oblika bolesti te da cijepljenje pruža mogućnost da završi epidemija.

“Cjepivo je najmoćniji alat u borbi protiv ove epidemije, njime smo dosad eliminirali mnoge bolesti. Učninimo to i s ovim virusom, učinimo to svi skupa. Svijest o potrebi cijepljenja je apsolutno pristuna i to nam daje veliku nadu da će završiti ova epidemija”, rekao je te istaknuo da moramo podići svijest o potrebi cijepljenja.

“Ako cijepimo 30, 40 tisuća dnevno, znamo koliki je doseg. Kad je riječ od ECDC-u naša struka strateški promišlja o trenutku cijepljenja. Ne pucamo iz svih oružja. Cjepivo je sada tu i na nama je da se organiziramo i procijepimo naše građane. Ako do kraja 6. mjeseca procijepimo pola građana bit ću presretan”, izjavio je Beroš te naglasio da je cijepljenje iznimno sigurno i da su nuspojave iznimno rijetke.

Stanje u Klinici za tumore

Govoreći o stanju u Vinogradskoj bolnici i Klinici za tumore, Beroš je rekao da e na ravnateljima da osiguraju sve što je u njihovoj mogućnosti, a da Ministarstvo u tome daje apsolutnu podršku. “Ministarstvo nikome nije odbilo zahtjev za novog specijalista u zadnjih godinu dana. Veseli me da je posljednja sjednica Upravnog vijeća bila konstruktivna. Potrebno je povećati broj radiologa i koristiti nove moderna tehnologije.

Budno pratim zbivanja u Vinogradskoj bolnici i po potrebi ću reagirati. Sve drugo što je u domeni priča, postoje institucije kojima se potrebno obratiti ako postoje sumnje na financijske malverzacije. Ministarstvo zdravstva nema mogućnost evaluacije financija bolnice”, kaže Beroš.

Neke mu stvari nisu jasne

Beroš je rekao da smo kao društvo omogućili liječnicima da rade i privatno kako bi mogli zarađivati i da bismo ih na taj način zadržali u Hrvatskoj. “Osnovna pretpostavka je da obave svoj posao u javnom zdravstvu”, kaže Beroš.

Priznao je pri tome da i ima nedoumica oko javno-privatnog angažmana liječnika. “Postoje stvari koje meni nisu jasne, a to je mogu li šefovi javnih klinika raditi i privatno. Nemam ništa protiv privatnog rada liječnika. Moramo jasno odrediti granice, nikakvo preklapanje ne dolazi u obzir. Treba urediti taj segment da ne bude zloupotreba, one su iznimno rijetke, ali moguće”, rekao je te dodao da svaki element koji ukazuje na disfunkcionalnosti treba provjeriti.

Smatra da je potrebno naći načina da se ozakoni to što su neki građani izvan zemlje cijepljeni cjepivima koje Europska unija “ne priznaje”. “HZJZ je upoznat s tim problemom, oni će sigurno naći rješenje za taj problem. Ako je netko primio cjepivo, registrirano u EU ili ne, mora se naći način da se to registrira. Samo se mora naći način za docjepljivanje. Naš interes je postići širok spektar procjepljivanja. Naći ćemo načina kako da se to verificira.”

