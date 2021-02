BEROŠ POTVRDIO DA BI RUSKO CJEPIVO MOGLO STIĆI PRIJE NEGO GA EMA ODOBRI: ‘Razmišljamo o ranijoj nabavi, tu su dva kriterija…’

Ministar zdravstva Vili Beroš otkrio je kako se razmišlja o nabavi ruskog cjepiva i prije nego li ono postane dostupno u EU-u, a ključnu ulogu u tome ima, kako kaže, struka

“Diplomatski kontakti su uspostavljeni. To je samo nastavak nastojanja Vlade da osigura svim građanima besplatno cjepivo. Dva kriterija su od osnovne važnosti – učinkovitost i sigurnost primjene cjepiva. Rusko cjepivo slovi kao učinkovito, ali moramo se detaljno informirati o njegovoj sigurnosti”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš, komentirajući navode da u Hrvatsku stiže rusko cjepivo u HRT-ovoj emisiji “A sada Vlada“.

Beroš je dodao kako je nakon razgovora s ruskim veleposlanikom dobio informaciju da su ruske vlasti u kontaktu s EMA-om te da je u planu predati zahtjev za registraciju cjepiva na razini EU-a, no rekao je i mogućnosti da Hrvatska nabavi to cjepivo ranije. “Razmišljamo o nabavi tog cjepiva i ranije. Osnovnu ulogu u tome ima struka, koja mora utvrditi sigurnost cjepiva i naći način kako da se prilagodi regulativi. U ovom trenutku pri EMA-i je postupak još tri proizvođača cjepiva koje će u narednom periodu biti evaluirano i odobreno”, dodao je.

RUSKI AMBASADOR KAŽE DA BI ZA NEKOLIKO TJEDANA MOGLI ISPORUČITI MILIJUN DOZA SPUTNJIKA: ‘Dogovaramo i specijalne letove’

‘EK je svjestan da svatko traži svoj put’

Također, rekao je kako je od HALMED-a zatraženo da evaluira učinkovitost i sigurnost primjene lijeka na nacionalnoj razini, a odluku bi trebalo donijeti kroz nekoliko dana. “Svakoj vladi je u interesu voditi brigu o zdravlju građana, nije nelegitimno tražiti izvore cjepiva i izvan EU-a, pogotovo kada isporuka unutar EU-a šteka. Svatko traži svoj put. EK je toga svjestan”, rekao je.

Ministar je rekao kako su, što se tiče ruskog cjepiva, spoznaje o učinkovitosti i sigurnosti tog cjepiva iz dana u dan sve veće. Dodao je da su preliminarni kontakti uspostavljeni i s Kinom, no nisu otišli toliko daleko kao s Rusima. “Nismo govorili o količinama, s obzirom na to da nisu upitne s ruskog aspekta”, otkrio je Beroš te dodao kako je cilj procijepiti što više građana prije početka ljeta.

Prekoredno cijepljenje

Osvrnuvši se na cijepljenje preko reda, ministar Beroš rekao je kako želi vjerovati da su takve situacije minorne i periferne. Također, od svih zdravstvenih ustanova te informatičke službe koja vodi registar cijepljenih zatražio je izvješće.

“Ispred Vlade ne želim da bilo što baci sjenu na ovaj projekt. Osnovao sam Povjerenstvo od 10 članova koje će evaluirati sve dostavljene podatke, nakon toga će odlučiti je li potrebno slati inspekciju, a inspekcija će ovisno o nalazu odlučiti što i kako dalje. Dva su puta, ako je riječ o stručnim pogreškama uputit će se slučaj na daljnje postupanje Hrvatskoj liječničkoj komori. Ako se utvrde drugi elementi, moguće i kaznenog karaktera, ti će se slučajevi upućivati prema DORH-u”, rekao je ministar zdravstva.

Na pitanje je li Hrvatska spremna za masovna cijepljenja, Beroš je rekao da su već prije dva tjedna koordinatori cijepljenja u županijama dobili naputak organizirati lokalitete. “Potrebno je organizirati broj cijepnih timova, kompjutersku infrastrukturu, internet da se ti podaci mogu promptno upisivati u registar cijepljenih. Od najvećeg broja županija smo dobili odgovore. Zagreb je možda malo kasnio, ali nakon naših razgovora s čelnim ljudima i to smo riješili. I Zagreb je spreman za provođenje masovnog cijepljenja”, rekao je Beroš dodajući kako će građani pravovremeno doznati gdje će biti cijepljeni.

Dug prema veledrogerijama

Komentirajući dugove bolnica prema veledrogerijama Beroš je rekao da se radi o problemu koji traje već desetljećima, a naglasio je i kako će Vlada učiniti sve kako bi se dugovi sanirali i kako bi se bolnicama omogućila opskrba lijekovima. Naglasio je da je potrebno sagledati bit stvari. “Prvo, onaj opseg izdvajanja iz doprinosa koji svaki građanin izdvaja u proračun. On je po glavi stanovnika na nivou Hrvatske 861 euro, znači 600,8 posto od BDP-a. Ako gledamo nivo EU-a, to je preko 3100 eura. Povećanje u ovom trenutku kad je takva ekonomska situacija sa strane ministarstva financija nije očekivan. Moramo o tome razmišljati. Kad govorimo o limitima koji definiraju koliko sredstava ima pojedina ustanova i kako može plaćati svoje radnike i svoje lijekova, potrebno je naglasiti da u posljednjih nekoliko godina plaća zdravstvenih radnika narasla za 24 posto, a limit se nije povećao. Od limita koje bolnice dobivaju, većina ide na plaće”, pojasnio je Beroš.

Na skupe lijekove će, rekao je ministar, ove godine biti potrošeno preko dvije milijarde kuna. “Demografski elementi, samo jedna trećina radno aktivnog stanovništva izdvaja za zdravstveni sustav. I na kraju covid kriza koja nas je dosad koštala preko 1,4 milijarde kuna. To su sve elementi”, rekao je Beroš. Također, ministar je naglasio da se samo reformskim mjerama može doći do sustavnog rješenja kako se problem s dugovanjima ne bi ponavljao iz godine u godinu, a koordinacijom s ministarstvom financija i Vladom bi se, kako vjeruje ministar, moglo pronaći pravo rješenje za financijski održiv zdravstveni sustav.

Sastanak s predstavnicima veledrogerija održat će se brzo, rekao je Beroš te istaknuo kako je moguće da dođe do nestašice lijekova, no uvjerava kako je zadaća Vlade spriječiti da dođe do te situacije.

BOŽINOVIĆ KOMENTIRAO NAJAVU OTVARANJA TERASA U ISTRI: ‘Epidemija nije nešto na čemu se trebaju bildati mišići’; Oglasio se i Plenković

‘Nijedna županija nije otok’

Ministar zdravstva komentirao je i popuštanje epidemioloških mjera te najavu istarskog stožera da će od 1. ožujka otvoriti terase ugostiteljskih objekata. Ministar je poručio da razvoj situacije, kao i uvijek, ovisi o epidemiološkoj situaciji, naglašavajući da nijedna županija nije otok, već da smo svi u međusobnoj vezi i cirkulaciji stanovništva. “Bitno je imati zajednički plan. Ne bi bilo dobro da se pred lokalne izbore pojedini stožeri i ljudi rukovode drugim političkim, a ne medicinskim i stručnim epidemiološkim utemeljenjima. To apsolutno nije dobro i nije način borbe protiv epidemije, moramo svi biti zajedno kao što smo bili i do sada”, poručio je Beroš.

“Bitno je razgovarati i voditi se strukom”, naglasio je Beroš te dodao kako je potrebno pronaći pravu mjeru koja će biti usmjerena prema dva cilja. Radi se o očuvanju zdravlja građana i buđenju gospodarskih aktivnosti. Za kraj, upitan hoće li se zakon mijenjati u smjeru da županijski stožeri imaju manje samostalnosti, Beroš je rekao da se razmišlja o tome.

Najnovije informacije o koronavirusu pratite OVDJE.