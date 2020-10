BEROŠ POSJETIO SPECIJALNU BOLNICU U STUBIČKIM TOPLICAMA: Ustanova bi mogla postati sekundarni centar za tretiranje Covid-19 pacijenata

‘Po potrebi ćemo iskoristiti ove kapacitete kao i sve druge na raspolaganju u hrvatskom zdravstvenom sustavu’, rekao je ministar

Ministar zdravstva Vili Beroš sudjelovao je na radnom sastanku s predstavncma Krapinsko-zagorske županije i ravnateljem Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, s kojima je razgovarao o tome što nas čeka u nastavku epidemije koroavirusa.

Raspravljali su i o ideji da ta ustanova postane sekundardni centar za tretiranje bolesnika koji su Covid pozitivnih u toj županiji, no bude li potrebno, i za područje Grada Zagreba.

“Razgovarali smo o svim elementima koji je potrebno, na neki način, odrediti i napraviti da to sve funkcionira na zadovoljavajući način, o svim izazovima koji su pred nama. Spomenut ću da je ova bolnica, zbog vrlo specifičnih okolnosti, već jednom bila u prilici biti Covid-19 bolnica. Sad je to iza nas kao što se nadamo da će u skoro vrijeme i ova globalna epidemija biti iza nas, međutim brojevi novozaraženih na dnevnoj razini u Hrvatskoj nam rastu, sad su već preko 2700 nekoliko dana što zasigurno ukazuje na to da će broj hospitaliziranih osoba rasti. Isto tako, njima ćemo nastojati pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu, međutim, kada budu u zadnjoj fazi svog oporavka trebaju na neki način adekvatan zdravstveni tretman, tako da smo razgovarali u tom kontekstu o ulozi ove ustanove u našoj borbi protiv Covida”, rekao je Beroš, prenosi Zagorje.com.

“Po potrebi ćemo iskoristiti ove kapacitete kao i sve druge na raspolaganju u hrvatskom zdravstvenom sustavu”, dodao je ministar.