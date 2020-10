BEROŠ PORUČIO: ‘U Areni Zagreb će pomoći vojska’; Komentirao i KB Dubravu: ‘Ta bolnica je srce obrambenog sustava Hrvatske’

Potvrdio je i da je svakodnevni proboj virusa u bolnički sustav, ali da se to ‘ipak događa kontrolirano’

Ministar zdravstva Vili Beroš u srijedu je potvrdio je da je Hrvatska vojska odlučila podržati nastojanja Vinogradske bolnice u opremanju Arena centra kadrovima i opremom.

“Još ne znamo kada se otvara Arena”, rekao je Beroš za Dnevnik HRT-a, ali i dodao da vijest o pomoći Hrvatske vojske ukazuje na duh solidarnosti koji je u sadašnjoj situaciji vezanoj uz pandemiju koronavirusa jako važan.

‘KB Dubrava je srce obrambenog sustava Hrvatske’

Potvrdio je i da je svakodnevni proboj virusa u bolnički sustav, ali da se to “ipak događa kontrolirano”. “Naši epidemiolozi rade vrhunski posao i pokušavaju ograničiti takve upade”, rekao je i dodao kako je to pokazatelj da su u zdravstvenom sustavu svi skupa zajedno i da će tu bitku nastojati izboriti na korist sugrađana.

Ministar Beroš ustvrdio je i kako je KB Dubrava u ovom trenutku “srce obrambenog sustava Hrvatske i od velike je važnosti da Dubrava funkcionira”. Za opravdati je eventualne lakše propuste zbog velikog broja novozaprimljenih bolesnika, čak i do 40 teških i zahtjevnih bolesnika svaki dan, rekao je i dodao kako zasad nema elemenata koji bi ukazivali na veću disfunkcionalnost, no da treba pričekati do sutra kada se očekuje izvješće zdravstvene inspekcije.

‘Izazovima odgovaramo iz sata u sat’

Na pitanje što s ostalim pacijentima u toj bolnici, budući da je potvrđen novi prodor virusa na kardiologiju i kardiokirurgiju, ministar Beroš rekao je da je to novi element i da odgovaraju izazovima iz sata u sat.

“To je sad novi element, on će samo pridonijeti našim promišljanjima da se čitava ‘Dubrava’ aktivira kao Covid-19 centar, iako smo nastojali dio C objekta ostaviti da pruža uobičajenu zdravstvenu zaštitu stanovnicima Sesveta i Dugog Sela, ali očigledno će ovi proboji, na neki način, promijeniti naše promišljanje”, rekao je Beroš.

“Moramo odgovoriti i odgovaramo izazovima iz sata u sat, moramo biti prilagodljivi. Oklijevanje nije ono što je u opisu mog radnog mjesta i moramo biti brzi u odlukama”, dodao je.

Daleko smo od sloma bolničkog sustava

Komentirao je i izjavu da u Ministarstvu zdravstva primaju mnoge dojave o tome da liječnici obiteljske medicine ne kontaktiraju svoje pozitivne pacijente ni njihove kontakte, što je izazvalo reakciju KoHOM-a.

“Ja nikoga nisam prozvao da ne radi svoj posao. Međutim, potrebno je dodatno angažirati se, dodatno dati svoj maksimum. Bio bih loš ministar kada bih se oglušio na apele epidemiološke struke, jer su tražili u datom trenutku pomoć primaraca upravo u praćenju kontakata”, rekao je i opovrgnuo da je došlo do sloma bolničkog sustava i da se prenosi na obiteljske liječnike.

“Danas sam čuo da se slom bolničkog sustava prenosi na njih. To jednostavno nije istina. Daleko smo od sloma bolničkog sustava. Bolnički liječnici, kao i primarci, rade sjajan posao, ali svi moramo dati malo više energije, snage, da zaustavimo širenje ove epidemije”, rekao je Beroš.

‘Lockdown nije isključen’

“Ako uđemo ponovno u lockdown, Hrvatska je, nažalost, takve strukture gospodarstva da bi to bilo jako loše, rekao je Beroš, a na pitanje znači li to da lockdown nije isključen odgovorio je da ništa nije isključeno, ali da mnoge zemlje u susjedstvu uvode daleko strože mjere te da nemaju većih postignuća u sprečavanju širenja infekcije.

