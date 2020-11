Tijekom posjeta Varaždinskoj županiji, epidemiološki najkritičnijem dijelu Hrvatske ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako će podržati oštrije mjere ako se stanje ne popravi te dodao da policijski sat i lockdown ne dolaze u obzir

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u subotu, prilikom posjeta varaždinskoj bolnici u kojoj je hospitalizirano 156 oboljelih od koronavirusa, da će podržati pooštravanje mjera ako se epidemiološka situacija ne popravi, no da lockdown i policijski sat ne dolaze u obzir. Ministar Beroš je održao radni sastanak s ravnateljem bolnice Nenadom Kudelićem, varaždinskim županom Radimirom Čačićem i načelnikom županijskog Stožera civilne zaštite Robertom Vugrinom te obišao vojne šatore postavljene za smještaj pacijenata pozitivnih na koronavirus.

Beroš je kazao kako zadnjih dana epidemiološka situacija na sjeveru nije optimalna, stoga je potpuno jasno da se povećava i pritisak na zdravstveni sustav. Dodao je da je itekako potrebna suradnja i pomaganje, ne samo između pojedinih županija, nego i na razini Hrvatske. “Jedino tako, anticipirajući potrebe možemo stvarati jedan zajednički obrambeni sustav u borbi protiv ove bolesti”, kazao je ministar.

Govoreći o koloni sjećanja u Vukovaru, ministar je dodao da će se na sjednici Vlade odlučiti tko će prisustvovati, ali to neće biti svi ministri. Najbitnije je, ističe, da se poštuje određeni epidemiološki koncept te tada neće biti “nekakvog većeg rizika za zarazu”. Što se tiče eventualnog uvođenja novih mjera, Beroš je rekao da podržava aktivnosti koje idu na pooštravanje mjera ukoliko epidemiološka situacija ne bude pod kontrolom.

“Lockdown ne dolazi ni na koji način u obzir, policijski sat ne dolazi u obzir. Ono na što možemo utjecati je ponovo ograničiti određena okupljanja, utjecati na radno vrijeme pojedinih ugostiteljskih i ostalih objekata”, pojasnio je.

Najviši brojevi u Europi

Varaždinski župan Radimir Čačić naglasio je da ovog trenutka imaju najviše brojeve u Europi, a nada se da bi mogli ići prema zaustavljanju rasta, iako se još uvijek za prosječno 10-ak pacijenata dnevno povećavaju brojevi u bolnici. Trenutno je na bolničkom liječenju 156 pacijenata, a radi se na podizanju kapaciteta. “Očekujemo da ćemo u bolničkim kapacitetima doći na barem 230, plus ove rezerve ovdje. To znači da u Klenovniku gotovo cijeli kapacitet ide u covid”, istaknuo je.

Ako se nastavi ova dinamika novozaraženih, Čačić kaže da će zatražiti oštrije mjere jer nemaju drugog izlaza, a kao jednu od mjera spomenuo je ograničenje rada ugostiteljskih objekata do 20 sati. Čačić je rekao da je dosad napravljeno 35 tisuća testova u županiji “od realno 165 tisuća stanovnika” te će ovim tempom do kraja godine imati svakog trećeg testiranog. “Kad se uključe brzi testovi, očekujem da s prvim mjesecom možemo doći do polovice punoljetnog stanovništva testirano”, rekao je župan.

Kazao je i da je problem što zaraza ulazi u proizvodnju pa hale s nekoliko stotina proizvodnih radnika po nalogu epidemiologa trebaju ići u zatvaranje. “Dobit ćemo spontani lockdown, a to je najgore što nam se može dogoditi”, istaknuo je župan.

90 bolničara izvan stroja

Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Nenad Kudelić rekao je da su na bolničkom liječenju teški bolesnici s upalom pluća. Svi su na kisiku, 16 ih se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja, a 15 ih je na respiratoru. Rekao je i da je u ovom trenutku 90 djelatnika van pogona, a većinom se radi o medicinskim sestrama.

U sljedećih desetak dana očekuje se dodatnih 150 bolesnika. Što se tiče šatora postavljenih u krugu bolnice, Kudelić je rekao da služe kao funkcionalna rezerva za slučaj da se naglo poveća broj bolesnika. S obzirom da na dnevnoj bazi imaju 10-ak novih hospitaliziranih, prema sada raspoloživim kapacitetima i predviđanjima, u sljedećih sedam dana neće biti potrebe za šatorima, naglasio je Kudelić.

