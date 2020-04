BEROŠ PONAVLJA DA U SPLITSKOM DOMU NIJE BILO PROPUSTA: ‘Bolest je takve prirode da pogađa tu dobnu skupinu. Tako je svugdje u Europi’

Beroš je jasno branio nalaz zdravstvene inspekcije, ali i istaknuo kako nisu još sve inspekcije i izvidi gotovi

Nakon što je na konferenciji za medije u subotu istaknuo kako nisu utvrđeni zdravstveni propusti u Domu za starije i nemoćne u splitskoj Vukovarskoj ulici, u postupanju zavoda za javno zdravstvo županije niti u postupanju liječnice obiteljske medicine, u nedjelju je obrazložio svoj stav.

ZAVRŠIO INSPEKCIJSKI NADZOR SPLITSKOG DOMA: Beroš kaže da nije bilo nepravilnosti: ‘Sve je rađeno u skladu s propisima’

‘Žao mi je svake osobe koji smo izgubili’

Bolest je takve prirode da pogađa tu dobnu skupinu. Tako je svugdje u Europi. “Žao nam je svakog pojedinca kojeg smo izgubili, sućut svima koji su izgubili svoje najmilije. Ono što sam jučer rekao stoji, da zdravstvena inspekcija nije pronašla pogrešaka u postupanju, ali druge institucije mogu dalje istraživati stvari. Može se tražiti i stručno postupanje. I sami znate da nalaz inspekcije u Ministarstvu demografije još nije gotov”, poručio je ministar, a na pitanje novinarao dodao i kako će napraviti jedinstveni izvještaj.

KAKO JE RAVNATELJ SPLITSKOG DOMA, KOJI JE POSTAO ŽARIŠTE ZARAZE, OSLOBOĐEN ODGOVORNOSTI: Evo što piše u nalazu inspektora

“Naravno da će ga biti, ali moramo pričekati da sve inspekcije završe svoj posao prije nego što ih kompariramo”, rekao je Beroš.

‘Nema prepreke da se objavi redoslijed događaja’

Čak 70 štićenika je zaraženo, a 10 je preminulo od covida-19, no ministar ponavlja kako je nalaz pokazato da za to nije odgovorna liječnica, zavod za javno zdravstvo ili dom.

“Ukoliko javnost to zanima, nema prepreke da javnost dobije kronološki redoslijed događaja u Domu u Vukovarskoj. S obzirom na to da tijek događaja još nije objavljen, ne znam odakle zaključci da je došlo do propusta. Liječnica nije djelatnica Doma zdravlja, nego je na principu kućnih posjeta svakodnevno bila u Domu. Treba uzeti u obzir da je Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti u jednom trenutku promijenio definiciju bolesti i pitanje je je li ona prije toga mogla posumnjati na covid, s obzirom na to da se tamo nalaze kronični bolesnici”, rekao te dodao.

“Bolest najviše pogađa najstariju dobnu skupinu, nema države u Europi koja je obranila staračke domove”, rekao je.

Čekaju se rezultati i policijskog izvida

Prodor koronavirusa u splitski Dom umirovljenika bila je, uz potres u Zagrebu, jedna od najdramatičnijih epizoda u hrvatskoj borbi protiv koronavirusa. Tog utorka, 7. travnja, javnost je saznala kako je desetero štićenika te ustanove pozitivno na koronavirus, a cijelu noć trajala je evakuacija pedesetak štićenika Doma, praktički cijeloga jednoga kata, u splitsku korona-bolnicu na Križine. Sve su to bili ljudi stariji od 85 godina.

Osim Ministarstva demografije, koje je nadležno za dom te Ministarstva zdravstva koje je provelo nadzor nad zdravstvenim postupanjima, izvide u domu provodi i policija.

POLICIJA VEĆ TJEDAN DANA PROVODI IZVIDE U SPLITSKOM DOMU ZA STARIJE: Proglašeni su tajnima, ali mnogo otkriva koja ih služba provodi

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.