BEROŠ KAŽE DA BI EPIDEMIJA MOGLA POTRAJATI DO SRPNJA? ‘Sve ovisi o nama, ali ako se virus bude ponašao sezonski…’

‘Onako kako se budemo ponašali, o tome će ovisiti i trajanje epidemije i broj oboljelih. Ako se ne budemo odgovorno ponašali, sve će potrajati dulje i bit će lošije, a onda ćemo to sve skupa teže i izdržati’, rekao je ministar zdravstva

Krivulja rasta zaraze koronavirusom u Hrvatskoj još nije eksponencijalna i epidemiološka slika nije loša. Istaknuo je to minsitar zdravstva Vili Beroš u razgovoru za Novu TV.

“Uz promptna postupanja epidemiologa jedan od detalja u kojem se krije dosadašnji uspjeh jest u brzoj izolaciji kontakata zaraženih te njihovu otkrivanju. Za sada nam to uspijeva i to je ključ svega. Kao i naše ponašanje i samozaštita i disciplina građana. Brojke su još uvijek dobre i vjerujemo da je velik dio u tome što su građani poslušali naše apele da se pobrinu za starije te da stariji ne napuštaju domove ako nije nužno”, kazao je ministar.

‘Zasad nema potrebe za aktiviranjem novih mjera’

Naglasio je kako se eksponencijalni rast broja zaraženih može još dugo odgađati ako građani budu odgovorni vodeći računa računa o samozaštiti. Stoga zasad, rekao je, nema potrebe za dodatnim mjerama.

“U pripremi je čitav niz mjera planiran za aktiviranje u skladu s epidemiološkom slikom, ali za sada nema potrebe za tim. Ako bude potrebno, aktivirat ćemo ih. U pripremi je i daljnje ograničavanje kretanja ako se epidemiološka slika pogorša”, kazao je Beroš.

Na pitanje koliko će još trajati epidemija, ministar zdravstva odgovorio je rekavši da to ponajviše ovisi o ljudima koji su u samoizolaciji te njihovu pridržavanju mjera zaštite.

“Onako kako se budemo ponašali, o tome će ovisiti i trajanje epidemije i broj oboljelih. Odgovor na pitanje koliko će sve ovo trajati je najvažniji jer on ovisi o nama samima, o svakome od nas. Ako se ne budemo odgovorno ponašali, sve će potrajati dulje i bit će lošije, a onda ćemo to sve skupa teže i izdržati. Ako se virus bude ponašao sezonski, kako očekuje većina epidemiologa, vjerujem da sve možemo smiriti do lipnja ili srpnja, no ako ne bude tako, spremni smo i za takve scenarije”, naglasio je.

‘Ako ostane opreme iz donacije, bit će u slobodnoj prodaji’

Ministar Beroš je za Dnevnik Nove TV komentirao i vrijednu donaciju zaštitne opreme koja je jučer stigla u Hrvatsku.

“Donacije su uvijek dobre i čin su milosrđa i dobrote, no ovo nije u potpunosti donacija. U okviru naših aktivnosti moramo obnavljati robne rezerve, pa smo nastojali osigurati tržište zaštitne opreme i predsjednik Vlade izravno je sudjelovao u ovom”, rekao je Beroš.

“U prvom ćemo redu opskrbiti zdravstveni sustav i službe koje su izravno u borbi s ovom epidemijom, a ako ostane još opreme, ona će u slobodnu prodaju građanima”, dodao je.

Osvrnuo se i na savjete da je, usprkos izolaciji, dobro izaći na zrak, u šetnju.

“Dobro je šetati, ali sami. Šetnja u društvu nikako nije poželjna. Ako šetate, morate svakako biti dovoljno udaljeni od drugih ljudi, a nije realno očekivati da, ako po lijepom vremenu izađete van, budete sami na Jarunu ili na splitskoj Rivi. Zato je ipak bolje ostati doma. Ako ćete na ribolov, možete sami, nikako u društvu”, rekao je ministar.

