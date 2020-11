BEROŠ OTKRIO – STOŽER RAZMIŠLJA O MASOVNOM TESTIRANJU GRAĐANA: ‘Naši epidemiolozi ne zagovaraju taj potez, ali…’

Započela je validacija brzih testova na koronavirus: ‘S obzirom na gužve, smatramo da ovim testom možemo ubrzati proces za 25 do 30 posto’

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo započela je validacija brzih testova na koronavirus. Ako brzi testovi na koronavirus budu imali širu primjenu, očekivano je da bi dnevne brojke mogle biti i veće.

“Brzi testovi se koriste diljem Europe i svijeta i Hrvatska u tome ne zaostaje. Određeni brzi antigenski testovi već su validirani u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i od utorka bi trebali krenuti u upotrebu. Ono što testovi i validacija pokazuju je da oni jesu relevantni, ali ne u svim okolnostima”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš za RTL.

Beroš je dodao da struka smatra da su takvi testovi relevantni u slučajevima kada ljudi imaju simptome. “Kada oni pokažu pozitivan nalaz, on zaista i je pozitivan, ali kada pokažu negativan nalaz to ne mora nužno značiti da je nalaz negativan te će se takvi bolesnici upućivati na PCR testiranje koji i dalje ostaje zlatni standard. Ipak, s obzirom na gužve, smatramo da ovim testom možemo ubrzati proces za 25 do 30 posto”, rekao je Beroš.

Cijene testova

Od utorka će se građani moći testirati nakon određenih provjera. “Svi građani koji imaju simptome proći će određeni probir gdje će na osnovnu simptomatologije biti određeni za mogućnost brzog antigenskog testiranja”, poručio je Beroš.

Ministar poručuje da će HZZO vrlo brzo formirati cijene za testove. “Dok prvi dođu i saznamo njihovu realnu cijenu, HZZO će formirati cijenu i plaćati tu uslugu za hrvatske građane”, izjavio je Beroš.

Testiranje cijele populacije

Neke su se države, primjerice Slovačka, odlučile za strategiju testiranja cijele nacije brzim testovima. “To je jedna od opcija. Slovački premijer je nedavno sam reako da će to biti test za čitavu Europu te da će oni svoje rezultate podijeliti s čitavom Europom. Naši epidemiolozi ne zagovaraju tu opciju, ali je potpuno jasno da ćemo na temelju njihove analize dobiti određene podatke koje treba sagledavati u određenom kontekstu.

U svakom slučaju zanimljiv pokušaj evaluacije stanovništva. Naša struka sprema serološko testiranje određenog dijela populacije da vidimo koliko je stanovnika Hrvatske bilo u kontaktu s virusom”, poručio je Beroš.

Karantena kao zadnja opcija

Ministra ne čude rekordne brojke zaraženih i sve više onih koji čekaju rezultate svojih testova. “To je zabrinjavajuća, ali realna situacija. Svi daju svoj maksimum, međutim, tako je kako je. Postoje tri relevantna mjesta za obradu tih testova u Zagrebu i nažalost gužve su velike. Usprkos tome, vjerujem da će to biti dovoljno elemenata da se situacija drži pod kontrolom”, rekao je Beroš.

Istaknuo je da je “lockdown” kakav je sve više prisutan u europi zadnja opcija. “To je zadnja opcija, mislim da ona nije realna. Svaki dan epidemiološka struka i Stožer komparativno evaluira zemlje u Europi. Neke su uvele lockdown i prije 15 dan i rezultati su izostali, kao u Nizozemskoj i Belgiji. Mislim da je jedan adekvatan balans između očuvanja gospodarskih aktivnosti i maksimalnog čuvanja zdravlja i života ono što je u stvari optimum”.

Komentirao je i stanje u KB Dubrava

“Doznali smo za neke loše situacije u KB Dubrava, uputili smo inspekciju koja je donijela svoj nalaz. Došlo je do određenog dualizma u upravljanju i reagirali smo promptno. Od tada se procesi u bolnici unaprjeđuju iz dana u dan. Ravnatelji su odgovorni za funkcioniranje zdravstvene zaštite, ali naravno da ja kao ministar ne bježim niti od odgovornosti, iako su upute Ministarstva zdravstva bile i više nego jasne kada je riječ o ulozi i funkciji KB Dubrava u postupanju u epidemiji”, rekao je ministar.

Alemka Markotić o ‘lockdownu’

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, u večerašnjem HRT-ovom Dnevniku rekla je da klasične karantene vjerojatno neće biti. “Klasičnog lockdowna koji smo imali u prvoj fazi vjerojatno neće biti, niti je zasad uveden do kraja igdje takav u Europi”, rekla je Markotić.

Europa je postala žarište broj jedan, no ohrabruje da na neki način brojke ne rastu jako, čak danas imamo i nešto malo pada, kaže Markotić. Međutim, dodaje, prerano je donositi zaključke o prelamanju krivulje.

Naglašava da će, i ako se počne zaustavljati broj inficiranih u ovoj fazi, reperkusija na bolnički sustav definitivno biti iduća tri do četiri tjedna. Naglasila je da je jako bitno ne skupljati se u zatvorenim prostorima u većem broju i kontinuirano prozračivati te prostore da bi aerosol izašao.

