BEROŠ OTKRIO – POSTOJE DVIJE KATEGORIJE LJUDI KOJE NE MORAJU NOSITI MASKE: ‘Vjerujem da će takve situacije biti iznimka’

‘Maska štiti onog tko nosi masku, njegovu obitelj, trgovce, ali i sve posjetitelje nekog objekta’, kaže ministar

Ministar zdravstva Vili Beroš gostovao je u RTL-u Danas gdje je komentirao rezultate seroloških tetsirali koji su pokazali da je 100.000 ljudi u Hrvatskoj zaraženo koronavirusom iako je službeno potvrđenih slučajeva samo 3700. Tako sada znamo da je u doticaju s virusom bilo puno više Hrvata nego što se dosad mislilo – 2.4 posto, otkrio je za RTL Krunoslav Capak, prenose Vijesti.hr.

Beroš kaže kako je rezultat serološkog testiranja sukladan onima u svijetu te ističe kako je zanimljivo da je 37 posto ispitanih, koji su bili u kontaktu s virusom, bilo bez simptoma.

“Ovo je jedno od preeliminarnih istraživanja. Trebat će napraviti još puno istih da bi obuhvatili širu populaciju i saznali više o imunosti koja se stvara nakon kontakta s koronavirusom”, kaže Beroš.

Dodaje kako ga posebno zanima hoće li ta imunost biti trajna ili privremena. “Ukoliko bi ona bila trajna, to bi bio veliki korak u našim spoznajama. Međutim, kao što sam rekao, daleko smo od tog promišljanja”, kaže ministar.

Neki neće morati nositi maske

Otkrio je i tko će kontrolirati nose li ljudi maske.

“Mi želimo djelovati edukativno, razvijajući svijest o potrebi nošenja maske. Maska štiti onog tko nosi masku, njegovu obitelj, trgovce, ali i sve posjetitelje nekog objekta. Mislim da postoje zaštitarske službe u trgovačkim centrima, mogućnost da trgovac odbije pružiti uslugu. Ali u ovom trenutku bit ćemo orijentirani u pozitivnom smislu i apelirati da svi nose maske. Mislim da će to ići u tom smjeru”, rekao je Beroš.

Djeca do dvije godine ne moraju nositi maske, a ne moraju to niti oni koji imaju respiratorne probleme. Na pitanje kako će to dokazati, ministar odgovara: “Vjerujem da će takve situacije biti iznimka, i ne bih od takve situacije htio stvarati problem. Oni koji imaju respiratorne tegobe mogu od svojih liječnika dobiti potvrdu i ne moraju nositi maske, a za sve druge nadam se da će razviti svjesnost da je maska dobra za njih i za širu zajednicu”, rekao je ministar

Dodao je i kako već sredinom ili početkom idućeg tjedna možemo očekivati jeftinije testove.

