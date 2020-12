Komentirajući aknete o cijepljenju među zdravstvenim radnicima, dodaje da treba imati na umu kako je mnogo njih već preboljelo covid

Ministar zdravstva Vili Beroš, za N1 je komentirao cijepljenje koje počinje već u nedjelju. Kaže da za sada na zna imenom i prezimenom tko će prvi dobiti cjepivo, ali je otkrio kamo ide prva runda cjepiva. “Sigurno nećemo tražiti neke osobe s poznatim imenima, poput Miroslav Krleža, ali imamo strategiju i principe, prvi će cjepivo dobiti stariji ljudi i oni koji su u najvećoj potrebi. Prve tranše idu u domove za starije”, rekao je Beroš i dodao kako će prvo cijepljenje mediji moći prenositi uživo. No, nije htio još otkriti kada i gdje će to točno biti. Ističe kako će cijepljenje dugo trajati, najmanje do ljeta.

“Neću reći da ćemo se vratiti u staro normalno, ali ćemo se vratiti u normalnije razdoblje. Cijepljenjem pokazujemo maksimalnu odgovornost i prema sebi i prema drugima”, kazao je Beroš.

Isto je komentirao i za RTL.

“Znam tko će se cijepiti, međutim važnije od činjenice tko će se cijepiti je uopće činjenica da cijepljenje započinje. To je prekretnica u borbi protiv koronavirusa i baca potpuno drugačiju svjetlost na budućnost. Dakle moguće je za cijepljenjem ostvarimo povratak u naše normalno, to je realno moguće i zato moramo biti dovoljno svjesni, savjesni i odgovorni da shvatimo tu činjenicu i napravimo sve što je u našoj moći da realiziramo visoku procijepljenost”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

‘Nitko nam ne može jamčiti dinamiku’

Hrvatska je naručila 5,9 milijuna cjepiva. Milijun od Pfizera i BioNtecha, 2,7 milijuna od AstraZenece. 900 tisuća doza od Johnson&Johnson, milijun od Moderne i 300 tisuća doza Curewaq.

”Možete biti sigurni da smo mi u okviru naših nastojanja izborili za Hrvatsku maksimalno. Međutim situacija s proizvođačima i odobrenjem cjepiva je takva da nam nitko ne može garantirati dinamiku istog. Ono što je sad potpuno jasno je da je EMA odobrila Pfizerovo cjepivo, međutim isto tako čekamo odobrenje nekih drugih cjepiva. Ukoliko ne bude dodatnih komplikacija sve će ići svojom predviđenom dinamikom”, izjavio je Beroš.

Simbolične doze vjerojatno će se potrošiti prvi dan

Dogovorene su osobe koje će se prve cijepiti. Prema Beroševim riječima u HZJZ-u postoji plan, a naša je obaveza brinuti o onima koji su najpotrebitiji.

“‘Stoga će se cijepiti i starije osobe u domovima za starije i nemoćne, ali isto tako i znanstveni radnici. Vjerojatno će to biti istovremeno prvog dana cijepljenja i isto tako je vrlo vjerojatno da će te inicijalne, simbolične doze koje će biti za sve države i članice EU jednako, vjerojatno će se potrošiti već u prvom danu. Iako 27., 28. i 29. prosinca su proglašeni danima cijepljenja protiv covida”, kazao je Beroš.

Svjedočili smo ranijih godina, pojašnjava Beroš, da su cjepivima protiv sezonske gripe u jednom dan procijepilo i 30 000 građana. Zato Beroš smatra da je lako moguće da se dostupnih 9 750 doza potroši u prvom danu, a onda ćemo čekati sljedeću tranšu koja je vrlo brzo, 31. prosinca.

‘Mi koji smo preboljeli imamo imunitet šest mjeseci’

Što se tiče cijepljenja liječnika i medicinskih sestara, rekao je kako rezultati prve ankete nisu posve jasni. “Treba imati na umu da je dosta liječnika i sestara preboljelo koronu, njih 10 tisuća i s obzirom na to da oni imaju određeni imunitet, ne moraju se odmah cijepiti, mogu i odgođeno. I za građane vrijedi isto pravilo”, rekao je i dodao kako će se, po njegovim saznanjima ,70 posto medicinskog osoblja iz KB Dubrave i KBC-a Zagreb cijepiti. “Mi koji smo preboljeli bolest imamo imunitet koji traje 6 mjeseci. Skloniji sam se cijepiti nakon 6 mjeseci, a prepustiti svoje cjepivo nekome kome treba”, rekao je Beroš.

‘Stožer nije pokazao paniku’

Komentirao je i trend pada zaraženih, je li to zbog mjera ili zato što se ne pribrojavaju antigenski testovi. “U ovom trenutku struka je rekla da je PCR zlatni standard i da pribrajati ove brze antigenske nije uputno. Opterećenje zdravstvenog sustava je nešto manje i to dokazuje da je PCR testiranje ipak egzaktno. Kad je riječ o ukupnom broju, i mišljenja sam da treba ubrajati i jedne i druge. Ali i ECDC i WHO tako ne smatraju”, kazao je ministar.

Što se tiče propusnica koje su od danas na snazi, Beroš je rekao: “Mislim da niti u jednom trenutku Stožer nije pokazao paniku. Mi nismo imali druge mogućnosti, ako ćemo biti promišljeni, racionalni i stručni nego smanjiti mobilnost populacije”.

