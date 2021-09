Na jučerašnjoj sjednici Vlade ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je da se uočava dvostruko pa i trostruko veći broj djece među hospitaliziranima u 4. valu epidemije koronavirusa. Danas je na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite dodatno objasnio o čemu se radi.

"Doista je kompleksno pitanje. Svakodnevno razgovaramo o tome kako odgovoriti na 4. val i u tom kontekst htjeli smo ispitati dob bolesnika. Sad se dobna granica polako spušta. Činjenica je da je hospitalizirano više djece nego što je bilo u 3. valu, Ukupno u 3. je bilo 8304, 234 je bilo djece do 18 godina, odnosno 2.8 posto. U četvrtom valu je 1976 osoba hospitalizirano, 108 djece do 18 godina, odnosno 5.5 posto. Do šeste godine u trećem valu je bilo 1.29 posto, dok je sada 2.18 posto od ukupno hospitaliziranih.

Je li riječ o drugačijoj varijanti, što je vrlo vjerojatno, ali činjenica je da smo cijepljenjem uspjeli sačuvati dio starije populacije. Konkretnije podatke o svemu tome u ovom trenutku ne mogu reći, a ovo je učinjeno da bi prilagodili zdravstveni sustav", rekao je Beroš.

Razlozi hospitalizacije djece

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Alemka Markotić, rekla je da je u njezinoj klinici hospitalizirano četvero djece

"Na sreću, u klinici za infektivne bolesti nema većeg pritiska, vjerojatno će početkom školske godine biti i više djece. Za hospitalizaciju postoje indikacije kada dijete ima visoku temperaturi, upalu pluća ili sumnju da bi se mogao razviti multisistemski inflamatorni sindrom. Kod djece koja su imuno-komprimitirana je rizik uvijek veći. Sporna je i skrb koju mogu dobiti kod kuće", otkrila je Markotić.