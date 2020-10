BEROŠ OTKRIO KAKO TRENUTNO IZGLEDA KRIVULJA EPIDEMIJE: Govorio je i o mjerama koje Stožer priprema za sljedeći tjedan

‘Nema znakova eksponencijalnog rasta. Ako se budemo neodgovorno ponašali, brojka može rasti’

Hrvatska danas bilježi rekord u broju novooboljelih od koronavirusa – čak 542 nova slučaja. Aktivnih slučajeva je danas ukupno 2206. Među zdravstvenim djelatnicima ukupno je 138 zaraženih, a u samoizolaciji se nalazi njih 844.

O aktualnoj situaciji i novim mjerama koje će sljedećeg tjedna stupiti na snagu u Dnevniku N1 televizije govorio je ministar zdravstva Vili Beroš.

“Još nije vrijeme za novi lockdown, nadam se da neće ni doći do njega. Ono što je potrebno naglasiti da su u konkretnom slučaju najučinkovitije i najjednostavije mjere – održavajmo fizičku distancu, dezinficirajmo ruke i izbjegavajmo kontakte, nosimo maske”, istaknuo je Beroš.

‘Moramo biti oprezniji’

“Nemoguće je predvidjeti daljnji razvoj situacije. Dolazi nam hladnije vrijeme, više ćemo biti u unutrašnjim prostorima, manje ćemo prozračivati, manji je utjecaj UV zračenja i jednostavno moramo biti oprezniji”, dodao je ministar.

Danas je održan i sastanak Nacionalnog stožera civilne zaštite sa zagrebačkim Stožerom.

“Mi u Nacionalnom stožeru svakodnevno komuniciramo s lokalnim županijskim stožerima. Znate i sami važnost Grada Zagreba, koliko on Hrvatske populacije predstavlja, stoga smo smatrali da je važno danas bilo razgovarati s gradskim stožerom, ali isto tako sa stožerima gradskih četvrti. Ovo je jedan nastavak komuikacije, da jednostavno vidimo kakvo je stanje na terenu, unaprijedimo metode komunikacije i zajedno poradimo na boljem sagledavanju situacije i nekakvim mjerama koje nas čekaju u budućnosti.

Mislim da mjere moraju biti točkaste, selektivne, ali da je Zagreb ipak premali grad da bismo propisivali mjere za pojedine gradske četvrti. Ono što je bitnije jest da gradski stožer, ali i nacionalni ima relevantne informacije o zbivanjima u pojedinim gradskim četvrtima koji su mogući nekakvi budući izvori zaraze. To je ono što nam je bio cilj”, objasnio je Beroš.

O novim mjerama

Ministar je govorio i o novim mjerama. “Obvezno nošenje maski u zatvorenim prostorima postoji i sad. Primijetili smo da u različitim aktivnostima zbog nemogućnosti održavanja distance u određenim firmama i poduzećima dolazi do rasta broja oboljelih. Stoga je krenulo promišljanje da i u ostalim dijelovima se u unutrašnjosti nose maske. Isto tako je moguće da ćemo propisati maske na otvorenom i u onim mogućnostima kada nije moguće održavati fizičku distancu. Npr. redovi ispred bankomata, na tramvajskim stajalištima…”, rekao je ministar, no priznao i da to “nitko ne može kontrolirati”..

“Treba apelirati na osobnu odgovornost. Masku nosimo više zbog drugih nego zbog sebe. Ovo je opasna bolest koja može imati ozbiljne zdravstvene posljedice. Kontrole će biti učestalije”, dodao je.

O sankcijama Stožer još ne razmišlja, rekao je Beroš.

Važna je osobna odgovornost

“Nema znakova eksponencijalnog rasta. Ako se budemo neodgovorno ponašali, brojka može rasti. Vidjeli smo na primjeru Popovače, tamo je mogao biti samo jedan zaraženi koji je inficirao preko 95 ljudi. Moguće je i značajnije širenje virusa i zato naglašavamo potrebu osobne odgovornosti”, naglasio je.

Otkrio je i da je Stožer očekivao veće brojke najesen.

Što se tiče gospodarskih aktivnosti koje uključuju mogućnost širenja zaraze, ministar je kazao kako će morati funkcionirati u uvjetima novog normalnog, naglasio je.