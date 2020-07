BEROŠ OTKRIO KADA I GDJE ĆEMO SE MOĆI TESTIRATI JEFTINIJIM TESTOVIMA NA KORONU: ‘Postoje oni s dvije i tri sekvence…’

I dalje će ostati testovi za 1500 kuna. Bit će u krajnjoj upotrebi, kada je klinička indikacija takva da se drugim testovima ne može relevantno potvrditi bolest

Nacionalni stožer civilne zaštite izvijestio je u petak o 98 novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, a dodali su i da su od danas niže cijene testiranja. Ministar zdravstva Vili Beroš objasnio je da će se za testiranje na koronavirus već od danas plaćati 501 kuna za dvije ciljne sekvence, a za tri 698 kuna:

“Nakon što smo svjedočili različitim cijenama testova za koronavirus u različitim zdravstvenim ustanovama, a i u inozemstvu, naložio sam HZZO-u da zatraži od svih ustanova u RH koje vrše testiranje određeni izračun cijena da bismo mogli napraviti jednu prosječnu i detektirati koji su to testovi optimalni kad je riječ o cijeni i kvaliteti. Dakle, nakon takvog izračuna došli smo do ovih podataka, cijena testa s dvije sekvence genoma stoji 501 kunu, a s tri sekvence 698 kuna. Razlika je u tome što testovi s dvije sekvence detektiraju prvo jednu koja je karakteristična za sve koronaviruse, a druga je karakteristična za ovaj novi tip koji uzrokuje Covid-19. No možemo detektirati i treću sekvencu da bismo potvrdili ovaj raniji nalaz, a to ovisi o kliničkoj slici i kliničkoj indikaciji. Bolji je ovaj s tri sekvence, ali vjerodostajan je u okvirima tipične kliničke slike i ovaj test koji analizira dvije sekvence”, rekao je Beroš za RTL Danas.

EVO KAKO SE MJERE POŠTUJU U FRIZERAJU, POŠTI, LJEKARNI… ‘Ako netko ne nosi masku, stavlja majicu na lice i prekriva nos i usta’

Putem uputnice test je besplatan

Dodao je i kako tehnologija ide naprijed, cijene se mijenjaju i zato su uz pomoć HZZO-a detektirali ovu cijenu koja je sada. Za sve one koji se testiraju putem indikacija, odnosno putem uputnica, oni ne plaćaju test, za njih je besplatan.

I dalje će ostati testovi za 1500 kuna. Bit će u krajnjoj upotrebi, kada je klinička indikacija takva da se drugim testovima ne može relevantno potvrditi bolest.

DRŽALI SU SE PREPORUKA, ALI NI TO NIJE POMOGLO: Na svadbi se zarazilo 36 osoba, od toga i kontakti koji nisu bili na vjenčanju

Kapacitet 1400 testova dnevno

Beroš je otkrio kada i gdje će se građani moći testirati po nižim cijenama:

“Danas su cijene utvrđene, potvrdilo ih je Upravno vijeće HZZO-a, međutim, mislim da ta cijena mora biti istaknuta u Narodnim novinama, nakon čega vrijedi. Isto tako je jasno da upravna vijeća pojedinih zdravstvenih ustanova prihvaćaju tu cijenu. Ono što je moguće je da se u okviru Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’ gdje je kapacitet 1400 testova dnevno dnevno ili na HZJZ-u gdje je 500, kao i u Nastavnom zavodu Zagrebačke županije građani mogu testirati dok se cijene ustanove. Vjerujem da će to biti idući tjedan”, rekao je Beroš.