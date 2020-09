BEROŠ OTKRIO DA JE MEDICINSKA SESTRA NAPRAVILA GREŠKU U HEMODIJALIZI; Ravnatelj: ‘Godišnje to obavimo milijun puta’

Ravnatelj bolnice slikovito je pojasnio kako je pacijentu intravenozno dano sredstvo za vanjsku upotrebu, a ministar zdravstva je otkrio da je pogriješila medicinska sestra

U utorak je u Županijskoj bolnici Čakovec preminuo 62-godišnjak, nakon što je tijekom hemodijalize dobio krivo sredstvo. Iz bolnice su još ranije priopćili kako je muškarac bio u samoizolaciji zbog kontakta s COVID-pozitivnom osobom te da je tijekom hemodijalize “intravenski primijenjeno nedozvoljeno sredstvo koje se inače rutinski primjenjuje u lokalnoj primjeni kod takvih i sličnih postupaka.” Unatoč brzoj reakciji liječnika i intenzivnoj reanimaciji pacijent je preminuo te je započela istraga o uzrocima takvog propusta.

Ravnatelj bolnice Tomislav Novinščak je za 24sata poručio kako zbog istrage ne može otkriti detalje, no dao je slikoviti opis, napomenuvši da se dezinficijens šprica na kožu, ali se ne uzima intravenozno. “Znam podatak da godišnje u našoj bolnici obavimo više od milijun različitih intravenskih aplikacija. Ne sjećamo se, gledajući unazad u povijest bolnice, da se ovako nešto dogodilo”, rekao je ravnatelj Novinščak, odbivši odgovoriti na pitanje tko je i kako pogriješio.

TRAGEDIJA U ČAKOVEČKOJ BOLNICI: Pacijent preminuo tijekom hemodijalize – dali mu krivo sredstvo pa mu zatajili organi

Nije greška liječnika

No, ministar zdravstva Vili Beroš, otkrio je Indexu kako se čuo s ravnateljem čakovečke bolnice te da posrijedi nije pogreška liječnika, već medicinske sestre. No, niti on nije htio otkriti više detalja dok istraga ne završi i dok se obdukcijom ne utvrdi točan uzrok smrti 62-godišnjaka.

“Čuo sam se s ravnateljem, rekao mi je da je došlo do neočekivane greške koja je završila tragično. Poduzet je unutrašnji nadzor u bolnici, a Ministarstvo će također poslati zdravstvenu inspekciju da utvrdi što se dogodilo i kako je došlo do greške. Javnost ćemo potom izvijestiti što se dogodilo. Izražavamo žaljenje zbog ovog događaja. No bez obzira na težak i tragičan događaj, moramo reći kako je riječ o rijetkom izuzetku jer se slični događaji ne ponavljaju u našim bolnicama. Ovdje nije riječ o liječničkoj grešci”, rekao je ministar Beroš te odgovorio potvrdno na pitanje novinara je li grešku učinila medicinska sestra.

Moguće i uključivanje DORH-a

Naglasio je kako treba pričekati završetak istrage, kako bi se utvrdilo što i kako se zaista dogodilo, a da će onda, ako bude potrebe, cijeli slučaj biti proslijeđen DORH-u. Ministarstvo i Županijska bolnica Čakovec, sa svim djelatnicima, su obitelji preminulog uputili izraze sućuti.