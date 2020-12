BEROŠ OPOVRGNUO NAVODE DA ĆE POLICIJA LJUDIMA UPADATI U STANOVE I BROJATI LJUDE: ‘A, lako je sada biti general poslije bitke’

Na pitanje Arsena Bauka (SDP) nije li se ovakav rast zaraženih mogao predvidjeti, ministar Beroš je odgovorio kako se to nije moglo matematički odrediti

Saborski zastupnici raspravljaju u srijedu o Prijedlogu izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima će se propisati kazne za nepridržavanje mjera zaštite od zaraze koronavirusom koji vladajući podupiru, a oporbeni zamjeraju da se s epidemiološkim mjerama zakasnilo.

Ministar zdravstva Vili Beroš odgovorio je kako su mjere balansirane, da se donose kako bi se zaštitilo zdravlje i životi građana te da će trajati koliko je nužno kako bi se primjereno odgovorilo na pandemiju koronavirusa. Istaknuo je kako mjere obuhvaćaju nošenje medicinske zaštitne maske kao bi se onemogućilo kapljično prenošenje koronavirusa.

Mjere obuhvaćaju zabranu održavanja javnih događaja i okupljanja te privatnih okupljanja. Kršenje tih mjera sankcionirat će se u skladu s prekršajnim zakonom, a njihovu provedbu nadzirat će policija i inspektorat, rekao je Beroš i ponovio da propisane mjere odgovaraju danom trenutku i trajat će samo onoliko koliko je nužno i koliko odgovara naravi potrebe za ograničenjima.

OTKRIVENO JE KOLIKE SU KAZNE ZA KRŠITELJE MJERA, BEROŠ GRAĐANIMA: ‘Prijavljujte tulume, policija će postupati po dojavi”

Dodao je kako je stajalište Vlade da se Sabor na početku iduće sjednice izvijesti o provedbi mjera i aktivnosti u borbi protiv virusne bolesti. Nove mjere su nužne u borbi protiv koronavirusa, a predložene izmjene i dopune su prilagodba novome momentu epidemije za dobrobit svih nas, istaknuo je Beroš i dodao kako one ne znače ograničenje slobode, ni dvostruka mjerila, ni političke odluke.

Donesene su kako bismo što bolje upravljali epidemijom, spriječili širenje virusne bolesti i omogućili što brži oporavak nacije i zdravstvenog sustava. Važno je osvijestiti i osobnu odgovornost i brigu za naše bližnje, susjede i sugrađane. Zajedništvo i solidarnost je nužna poveznica građana i mjerodavnih institucija jer jedino tako možemo svi zajedno ostvariti željene rezultate, poručio je Beroš.

‘Nije se to moglo predvidjeti’

Odgovarajući na upit potpredsjednika Sabora Željka Reinera (HDZ), ministar Beroš je opovrgnuo navode da će policija zakonskim izmjenama dobiti nove i veće ovlasti, ulaziti u stanove građana i prebrojavati broj osoba zatečenih u njima.

Na upit Sandre Benčić (Zeleno lijeva koalicija) osjeća li se politički odgovornim za nastalu situaciju, odgovorio je kako je lako biti general poslije bitke te da se balansiralo između očuvanja zdravlja i ekonomske aktivnosti. Nijedna zemlja nema čaroban recept jer da ga ima – već bi ga primijenila, pa tako i mi. Radili smo u skladu s pravilima struke i mjere prilagođavali aktualnom trenutku, rekao je Beroš.

Na pitanje Arsena Bauka (SDP) nije li se ovakav rast zaraženih mogao predvidjeti, ministar Beroš je odgovorio kako se to nije moglo matematički odrediti.

Miro Bulj (Most) ustvrdio je kako je izigrano povjerenje građana u Stožer civilne zaštite jer je donosio političke i kontradiktorne odluke, a ministar Beroš je odgovorio kako nije intencija kažnjavati narod, nego spriječiti širenje epidemije.

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je potvrđeno 3539 novih slučajeva koronavirusa, umrlo je 55 osoba, a broj aktivnih slučajeva danas je 22.610. Među oboljelima 2408 osoba je na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 252 pacijenta. Od 25. veljače, kada je otkriven prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, 134.881 osoba zaražena je koronavirusom, od kojih je 1916 umrlo, izvijestio je Beroš. Ukupno se oporavilo 110.355 osoba, od toga 2124 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutačno 52.079 osoba. Do danas je ukupno testirana 769.091 osoba, od toga 10.077 u posljednja 24 sata.

RASPUDIĆ I BAČIĆ SE POSVAĐALI OKO KAZNI ZA KRŠENJE MJERA: ‘Ne tretirajmo građane kao stoku’; ‘Već sedam puta smo raspravljali o ovome!’

Prema dosadašnjem tijeku epidemije covida-19, nedvojbeno se pokazuje nužnim pravilno nošenje maski za lice ili medicinskih maski, što utječe na smanjenje opasnosti od prijenosa virusa. Pravilna uporaba maski najvažnija je kada su osobe u zatvorenom prostoru i kada je fizičko distanciranje teško provesti ili održati, navodi se u obrazloženju prijedloga izmjena zakona.

Propisane kazne za prekršaje

Zakonskim prijedlogom propisuje se da nadzor nad primjenom sigurnosnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti provode i policijski službenici, inspektori tijela državne uprave ovlaštenog za civilnu zaštitu, inspektori Državnog inspektorata te inspektori drugih tijela državne uprave u sklopu svoje ovlasti. Također, propisuje se novčana kazna za prekršaje za pravne osobe u iznosu od 10.000 kuna do 40.000 kuna u slučaju nepridržavanja mjera propisanih zakonom, to jest ako ne poštuju zabranu ili ograničenje javnih događaja i okupljanja te ako ne poštuju zabranu ili ograničenje privatnih okupljanja.

Za prekršaje odgovorne osobe u pravnoj osobi i fizičke osobe obrtnika te fizičke osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost, propisuje se novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna. Za prekršaj fizičke osobe propisuje se novčana kazna u iznosu od 500 kuna u slučaju nepridržavanja propisanih mjera, to jest obveze pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske. Za vlasnika privatnog posjeda propisuje se novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna ako organizira ili dopusti privatno okupljanje protivno odredbama zakona.

Također, mijenja se odredba o naplati prekršajne kazne na mjestu na kojem je počinjen prekršaj pa ju može naplatiti osoba ovlaštena za provedbu nadzora nad provedbom sigurnosnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.