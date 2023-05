Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u četvrtak, osvrćući se na zahtjeve s prosvjeda medicinskih sestara za povećanjem plaće, kako nije istina da su svi liječnici nedavno dobili povećanje koeficijenta od 10 posto jer su većini povećani za prosječno tri posto.

“Provlači se teza da su svi liječnici dobili povećanje od 10 posto zadnjim izmjenama uredbe o koeficijentima. To nije tako", rekao je Beroš nakon sjednice Vlade, pojasnivši da je većina od 14 tisuća liječnika u sustavu dobila povećanje od prosječno tri 3 posto dok su 10 posto dobili samo specijalizanti i mladi doktori bez specijalizacije.

Na sindikalnom prosvjedu u Zagrebu, medicinske sestre, tehničari i nemedicinsko osoblje zatražili su povećanje plaća i bolje uvjete rada, nezadovoljni nedavnom Vladinom izmjenom uredbe o koeficijentima u zdravstvu.

Beroš je istaknuo da su tom izmjenom uredbe, medicinske sestre na razini poslova druge i treće vrste dobile povećanje koeficijenata od tri do pet posto. Dodao je kako nije istina da je jučer sudjelovao na sastancima na kojima se sa sindikalnim predstavnicima razgovaralo o materijalnim pravima.

"Jučer je bio redovan sastanak koji se odvija na mjesečnoj bazi, svaki put ne mogu biti na tim sastancima niti je potrebno (...). A dan ranije bio je sastanak u kontekstu granskog kolektivnog pregovaranja, i to je pravo mjesto za traženje odgovora na zahtjeve o materijalnim pravima”, istaknuo je Beroš.

Rekao je da se sa sindikalnim predstavnicima medicinskih sestara kontinuirano razgovara. "Ti pregovori nisu završeni, mi i dalje razgovaramo. Legitimno je boriti se za svoja prava, međutim, u kontekstu dolaska novog zakona o plaćama u javnim i državnim službama, koje moraju zaživjeti do kraja lipnja i dvije nove nadolazaće uredbe, sada se boriti za nekakve promjene je kontraproduktivno. Remeti nam čitav sustav”, poručio je Beroš.

Beroš o potezima u epidemiji: Tko radi, taj i griješi

Beroš se osvrnuo i na proglašenje kraja epidemije koronavirusa, istaknuvši da je najvažnije što su u ove tri godine stekli veliko znanje i utemeljenje za moguće krize u budućnosti. "Sada slijede nove preporuke, koje su prilagođene novim okolnostima, koje ukazuju da je virus još uvijek oko nas i da moramo i dalje biti oprezni", rekao je ministar zdravstva.

Upitan kako sada gleda na poteze stožera, poručio je da je lako biti general nakon bitke. "Tko radi, taj i griješi. Ako je to u najboljoj namjeri, bez nekakvih evidentnih posljedica, mislim da se to može na neki način i razumjeti. Nekakvih većih posljedica odluka koje su donošene, nije bilo", poručio je Beroš, dodavši da će povijest suditi o njihovim aktivnostima.

Inspekcija prijavila DORH-u osobe koji su fotografirale

Komentirao je i prijavu zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva, koja je Državnom odvjetništvu prijavila osobe koje su fotografirale dvije osobe smještene u istom bolničkom krevetu u sisačkoj bolnici.

"Došla je informacija da je netko neovlašteno fotografirao određene osobe, koje su k tome u potrebi i više starosne dobi. I to je određeno kazneno djelo, to je evidentirano i zdravstvena inspekcija je utemeljeno smatrala da to treba poslati u DORH na izvide i daljnje postupanje”, rekao je Beroš.

Istaknuo je da će DORH možda isključiti postavku da je netko neovlašteno slikao pacijentice, međutim, slika koja je završila u medijima govori suprotno”, istaknuo je Beroš.

Ocijenio je da javna objava takvih fotografija “sigurno nije bila u dobroj namjeri”.