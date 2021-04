BEROŠ ODGOVORIO OPORBI KOJA TRAŽI NJEGOV OPOZIV: ‘Nemam problem s konstruktivnim kritikama, ali imam problem s tim’

S konstruktivnim kritikama nikada nisam imao problem, dapače, doživljavam ih kao poticaj. Međutim imam problem s neutemeljenim optužbama i insinuacijama koje su se baš zgodno intenzivirale upravo uoči lokalnih izbora’, napisao je ministar Beroš u svojoj objavi na Facebooku

Ministar zdravstva Vili Beroš poručio je u povodu oporbene inicijative za njegovim opozivom, kako ga ne zanima zadržavanje ministarske fotelje pod svaku cijenu no da se problemi u zdravstvu ne rješavaju odlascima ministara već nacionalnim konsenzusom svih političkih opcija.

“Politička pozicija oporbe je tu da propitkuje i kritizira. S konstruktivnim kritikama nikada nisam imao problem, dapače, doživljavam ih kao poticaj. Međutim imam problem s neutemeljenim optužbama i insinuacijama koje su se baš zgodno intenzivirale upravo uoči lokalnih izbora”, napisao je u srijedu Beroš na facebooku.

Oporba se, dodaje, u ovom periodu neuobičajeno koncentrirala na resor zdravstva i njega osobno, koji se već više od godine dana bore s epidemijom covida-19.

“To ne mogu prihvatiti jer se više od godinu dana intenzivno borimo s epidemijom covida-19 koja se ne može usporediti s niti jednim ranijim izazovom. To nije isprika već konstatacija postojećeg stanja u sklopu kojeg se istovremeno provode aktivnosti prema restrukturiranju sustava u smjeru dugoročne održivosti. Manevri oporbe samo nas udaljavaju od tog cilja i pitam se koliko je spremna poduprijeti stvarne promjene u naslijeđenom sustavu zdravstva da bi svim hrvatskim građanima bilo bolje”, navodi Beroš.

Napominje i kako je oporba imala svoju priliku rješavati postojeće probleme no to se nije dogodilo. ” Dapače, svojim nečinjenjem dali su doprinos produbljivanju postojećih problema. Ne zanima me zadržavanje ‘fotelje’ ministra pod svaku cijenu, no nemam običaj napuštati nedovršeni posao. Problemi u zdravstvu ne rješavaju se odlascima ministara zdravstva, već kroz nacionalni konsenzus svih političkih opcija”, zaključio je Beroš.

Saborska oporba jednoglasno se u srijedu složila da ministar zdravstava mora otići, podržavši inicijativu SDP-a za pokretanjem njegova opoziva. Opoziv će, najavili su, pokrenuti uskoro kako bi Berošu dali vremena da razmisli o tome što se događalo u zdravstvenom sustavu te mu pružili priliku da sam podnese ostavku.

