BEROŠ ODGOVORIO NA PROZIVKE ZBOG JAVNE NABAVE: ‘Mislite da sam ja provjeravao što radi koja firma? To nije moj posao!’

‘Odgovornost je ministra da odobri njihove prijedloge ako su stručno utemeljeni i zakonito provedeni, što se od svake službe očekuje, bez uplitanja i interferiranja ministra. Da to radim, prozivali biste me da su odluke političke, a ne stručne’

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je za Večernji list niz optužbi koje mu se ovih dana stavljaju na teret. Riječ je o pogodovanju kod postupka javne nabave u zdravstvu.

“Svojim pitanjima sugerirate da bi se politika, tj. ministar, trebala miješati u rad stručnih službi kad je riječ o javnoj nabavi, informatici i financijama. Odgovornost je ministra da odobri njihove prijedloge ako su stručno utemeljeni i zakonito provedeni, što se od svake službe očekuje, bez uplitanja i interferiranja ministra. Da to radim, prozivali biste me da su odluke političke, a ne stručne.

Budući da se u to ne miješam, sad me prozivate zašto se u to ne petljam i zašto ne znam svaki tehnički detalj. Ministar koji bi to radio ne bi dobro radio svoj posao. Posao ministra je strateško usmjeravanje, osigurati da službe rade stručno i zakonito te snositi odgovornost u protivnom. Mislite da sam ja provjeravao što radi koja firma… Ne, to rade službe. Za sada im vjerujem”, odgovorio je Beroš Večernjem listu.

‘U Ministarstvu se ne pogoduje nikome, pa ni Cuspisu’

Beroš kategorično veli da u Ministarstvu zdravstva nikome ne pogoduju kao ni firmi Cuspis d.o.o.

“Tvrtka Cuspis d.o.o. s Ministarstvom zdravstva samostalno je sklopila jedan jedini ugovor o javnoj nabavi, i to u postupku nabave usluga korektivnog i adaptivnog održavanja centralnog upravljačkog sustava. Navedeni je postupak proveden kao otvoreni postupak javne nabave, kao i svi ostali postupci oko kojih se ovih dana stvaraju negativne konotacije. Dakle, svatko je mogao podnijeti ponudu, tražiti izmjene dokumentacije ili uložiti žalbu ako je smatrao da dokumentacija bilo kome pogoduje.

Ponuda tvrtke Cuspis d.o.o. zadovoljila je sve uvjete propisane natječajnom dokumentacijom i kao takva ocijenjena valjanom. Uvjeti su bili propisani u skladu s realnim potrebama za uslugama koje su bile predmet nabave. U svim ostalim ugovorima, tvrtka Cuspis d.o.o. bila je ili podugovaratelj nekih drugim tvrtkama, kao što su Ericsson Nikola Tesla d.d. i IN2 d.o.o., ili član zajednice ponuditelja zajedno s drugim tvrtkama kao što su IN2 d.o.o. i IN-CON d.o.o.”, govori ministar.

Što je bila referenca tvrtke koja se bavi i cvjećarstvom?

Prije Beroševa mandata sklopljeni su neki ugovori – tako je Cuspis radio kao podugovaratelj tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. na realizaciji nabave centralnog upravljačkog sustava za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava, centralnog sustava komunikacije s bolnicama, sustava za automatsko dnevno prikupljanje svih zdravstvenih indikatora, rudarenja podataka, strukturirane objave na webu iz svih bolnica u RH te nadogradnje sustava fakturiranja iz bolnica.

“Tvrtka Navada dobila je natječaj za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije i tehničke specifikacije u projektu e-Bolnice zajedno s tvrtkom Dimeros. Te dvije tvrtke su, kao zajednica ponuditelja, jedine dostavile ponudu za predmetnu uslugu. Što se tiče angažmana neovisnih stručnjaka, on je uobičajen u većim projektima te je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Isto tako, prema tom Zakonu, angažirani stručnjaci u ponudi ne moraju nužno biti zaposlenici ponuditelja. Vezano uz dokaze o profesionalnoj sposobnosti, oni označavaju sam upis u odgovarajući registar, a ne registraciju za neku konkretnu djelatnost.

Štoviše, traženje registracije za točno određenu djelatnost smatralo bi se bitnom povredom pravila postupka nabave. Prema tome, ne možemo ulaziti u to što je tvrtka registrirana za više djelatnosti, a kamoli se voditi subjektivnim dojmovima o samoj tvrtki. Zadatak je Ministarstva zdravstva provjeriti u postupcima nabave zadovoljava li ponuditelj zakonom propisane uvjete i upotrijebiti mehanizme u slučaju neizvršenja ugovornih obveza”, veli ministar zdravstva Beroš.

Firma bivšeg ministra Ljubičića

Portal Telegram otkrio je kako je jedini ponuđač za poslove stručnog koordinatora projekta eBolnice firma Aenona consulting d.o.o. Bivši ministar zdravstva u Sanaderovoj vladi, Neven Ljubičić, osnovao je tu firmu i to samo 20-ak dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

“Bivši ministar nije dobio posao. Nakon pregleda dokumentacije i uočenih nepravilnosti natječaj je poništen 13. travnja, prije objave u novinama, jer se nitko drugi nije javio. Provjera nepravilnosti trajala je više od mjesec dana. Utvrđeno je da je povjerenstvo za eZdravstvo, čiji je član N. Ljubičić, u svom radu sudjelovalo i u pripremi elemenata za predmetni postupak javne nabave”, kaže Beroš.

Fotografija koju je objavio Index, a na kojoj se nalaze vlasnik Cuspisa i Beroš, odaje dojam da se oni poznaju. Ministar kaže da je iz fotke teško zaključivati o tome kakav je odnos među ljudima. “Teško je iz fotografije zaključivati o odnosima među ljudima, posebno o tome jesu li znanci ili prijatelji, a pogotovo kad je riječ o fotografiji s javnog događaja u kojem sam koncentriran na ono zbog čega sam na određenom mjestu. Svi ostali zaključci o tome mogu biti samo plod nečije mašte ili konstrukcije s određenim ciljem”, rekao je ministar Beroš.

Hoće li Beroš ostati ministar? ‘Nemam običaj napuštati nedovršeni posao’

Odgovarajući na pitanje ostaje li u ministarskoj fotelji, Beroš kaže da on jedino može potvrditi da je ministar zdravstva u Vladi RH i da će o ostalom odlučiti premijer Andrej Plenković.

“Dajem sve od sebe na ovoj časnoj poziciji, od odgovora na COVID-19 do provođenja reformi, i pri tome ne kalkuliram. O mojoj ostavci odlučuje predsjednik Vlade. Nemam običaj napuštati nedovršeni posao. Problemi u zdravstvu ne rješavaju se odlascima ministara zdravstva, već nacionalnim konsenzusom svih političkih opcija”, rekao je Vili Beroš za Večernji list.