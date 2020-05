BEROŠ ODGOVORIO BI LI ODABRAO RADIJE ŠVEDSKI MODEL: ‘Dan danas se probudim sa slikom bezimenih lijesova. Proganja me to’

Ministar Beroš priznao da ga proganjaju slike s početka epidemije koronavirus: ‘Dan danas se probudim sa slikom bezimenih lijesova iz Bergama’

Ministar zdravstva i neurokirurg Vili Beroš gostovao je u BizCasting podcastu gdje je priznao da je ostao “štreber” tijekom cijelog života. “Moram biti potpuno iskren i reći da kao dijete ne možete znati što želite biti jednog dana, no jedna moja teta odigrala je veliku ulogu u tome. Neurokirurgija me kasnije privukla jer je to nešto što mogu raditi s rukama. Volim brzo odlučivati, a pritom i upotrebljavati ruke, ispala je ta moja odluka pun pogodak i da opet biram, isto bih napravio”, naglasio je.

Što se tiče situacije s koronavirusom, kaže da je njome zadovoljan i da je trenutno odlična, no priznao je da ga progoni strah s početka epidemije. “Ne znam hoćete li mi vjerovati, dan danas se probudim sa slikom bezimenih lijesova iz Bergama”, istaknuo je.

Nakon što je postalo jasno da će zaraza iz Italije stići i u Hrvatsku, odlučeno je da se takav scenarij u Hrvatskoj ne smije dopustiti. “Kada je bolest stigla u Italiju, bili smo već potpuno svjesni da moramo adekvatno odgovoriti, obrana se planirala, a s kolegama iz Italije smo komunicirali, maksimalno učili na njihovim pogreškama i u hodu postavljali obranu”, ispričao je Beroš.

Ne bih nikada izabrao švedski model

Beroš smatra da su neutemeljene kritike da smo mogli krenuti slično Švedskoj. “Osobno bih između našeg i švedskog modela uvijek odabrao naš, nema dileme. Čitao sam da su čak promišljali o tome da starije ljude ne stavljaju na respiratore, to je nama neprihvatljivo.”

Beroš je inače strastveni hajdukovac, a bio je prisutan i na kultnoj utakmici Hajduka i Crvene zvezde, tijekom koje je objavljeno da je preminuo Josip Broz Tito. Rekao je da je jako vezan za svoju obitelj i još jednom potvrdio da je “čovjek iz naroda”.

