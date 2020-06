BEROŠ OBJASNIO ZAŠTO NEĆE PROGLASITI KRAJ EPIDEMIJE: ‘Možda dođe do drugog vala, možda ne. Nikakva panika nije razlog’

Ministar Beroš kaže da još uvijek nije vrijeme za proglašenje kraja epidemije u Hrvatskoj: ‘Ovo je nova bolest, novi virus i ne znamo sve okolnosti njegova ispoljavanja. Možda dođe do drugog vala, možda ne. Moramo biti oprezni’

Nakon završne konferencije projekta “Uređenje i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Zagreb” u KBC-u Zagreb, ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako još uvijek nije vrijeme za proglašavanje kraja epidemije koronavirusa u Hrvatskoj.

“Ovo je nova bolest, novi virus i ne znamo sve okolnosti njegova ispoljavanja. Možda dođe do drugog vala, možda ne. Moramo biti oprezni. Otvorili smo se turizmu, dolaze strani građani koji u svakom trenutku mogu donijeti virus, a da to i ne znaju, i moramo biti spremni, oprezni, no zbog toga još ne namjeravamo proglasiti kraj epidemije”, kazao je Beroš, javlja N1.

Razlog za uvođenje mjera nije bio strah

Komentirao je izjavu ravnateljice Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Alemke Markotić rekavši da je izvučena iz konteksta. “Nikakav strah, nikakva panika nisu bili razlog naših mjera, već oprez!”

Pozvao je da se prisjetimo prvih tjedana dok je broj novooboljelih i umrlih u Italiji rastao nevjerojatnom briznom. “To je bila naša realnost, nismo znali kako se virus širi, tko obolijeva. Prema tome, jedan oprez i stručna pripremljenost je bio uzrok donošenja mjera, nikakva panika i strah.”

“Dodatni razlog tog opreza je što životne tokove ne možemo zatvoriti. Dakle, otvorili smo se turizmu, dolaze stani građani, prvenstveno građani iz onih zemalja koje imaju sličnu ili bolju epidemiološku sliku nego mi. Tu smo oprezni, opreza nikada dosta”, dodao je ministar Beroš. “Dodatni razlog je dolazak stranih građana koji u svakom trenu mogu donijeti virus sa sobom, a da to i ne znaju”, kaže ministar.

Dodao je kako od prvog dan ugroze Stožer komunicira s javnošču “egzaktno, točno i transparentno”. “Mislim da ste primijetili da nije bilo straha kad smo donosili mjere”, rekao je.

Sustav se prilagođava listama čekanja

Upitan o ostalim problemima zdravstvenog sustava nakon reaktivacije, koji su ostali isti i nakon epidemije koronavirusa, a to su između ostaloge liste čekanja i nagominali dugovi, rekao je da se listama čekanja sustav prilagođava.

Ističe kako su uvedene nove smjene, rad nedjeljom, dok se aktivno radi na rješenju problema velikih dugova prema veledrogerijama, javlja N1.

