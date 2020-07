BEROŠ OBEĆAO SMANJITI LISTE ČEKANJA: Posvetit će se i još jednom važnom pitanju: ‘Dat ću sve od sebe, novca ima’

Ministar zdravstva poručio je kako će u sljedećem mandatu raditi na izradi novih preventivnih programa, revitalizaciji Imunološkog zavoda, ali i smanjenju listi čekanja

Novi-stari ministar zdravstva Vili Beroš još se jednom osvrnuo na epidemiološke mjere te na primjeru zastupnice Domovinskog pokreta Karoline Vidović Krišto, koja u Saboru uporno odbija nositi masku, istaknuo njihovu važnost.

“Nisam pričao s njom, no već sam danas izjavio da noseći masku štitimo druge pa tako i sebe. Ne noseći masku šaljemo poruku koju ja ne mogu razumjeti. Moramo primijetiti da je gospođa zastupnica nosila određeni šal, najveći dio preko lica, što je donekle zamjena, no mišljenja sam da je maska primjerenije rješenje i da bi ju trebala nositi”, rekao je Beroš.

Vrlo tanka saborska većina

U jeku epidemije, tanka vladajuća većina mogla bi doći u pitanje. Naime, vladajuća koalicija HDZ-a, manjinskih zastupnika, Reformista i HNS-a ima 76 zastupnika, a ako se jedan od njih razboli, poput ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice, saborske većine nema.

“Situacija je takva kakve je, ne možemo od nje bježati, no vjerujem da ćemo pronaći način kako provoditi našu politiku. Ona je do sada polučila određene rezultate. Posljednje vrijeme rezultati rada Vlade se vide i građani su nam poklonili povjerenje”, rekao je Beroš za RTL Direkt.

Posla u resoru ima

Osim epidemije koronavirusa, zdravstveni sektor je prepun problema, od listi čekanja, dugova veledrogerijama, Imunološkog zavoda…

“Potpuno sam svjestan da me čeka teški posao u resoru zdravstva. Zdravstvo je započelo tranziciju, no nije ju završilo. Ukratko što mogu reći je referirati se na izborni program. Naglasio bih prevenciju, ona spašava živote. Uz već postojeće, izrađivat ćemo nove preventivne programe. Radit ćemo i na proizvodnji vlastitih cjepiva. Revitalizacija Imunološkog zavoda je moguća do kraja mandata. Dat ću sve od sebe, novca da se Imunološki pokrene ispočetka ima. Postoji više načina financiranja”, naveo je Beroš i obećao smanjiti liste čekanja: “Određene projekcije imam. Vjerujem da ću u roku par mjeseci smanjiti liste čekanja”.

