BEROŠ O SRUŠENOJ KUĆICI NA SVOM IMANJU ZA KOJU NITKO NIJE ZNAO: ‘To je spremište za alat. Šteta što nije bilo roštilja…’

‘Ne znam ni kada je sagrađena ni kada srušena, korisnici su djeca, mislim da nema tu priče nego pokušaja drugačije konotacije članka o meni kao osobi’

Net.hr je danas objavio kako je na imanju ministra zdravstva Vilija Beroša postojala drvena kućica koja nije upisana u imovinsku karticu i za koju nije pribavljena građevinska dozvola, a potom je srušena. Beroš je za N1 rekao kako on ne bi rekao da je to afera, kao ni da je članak u kojem se to opisuje objektivan. “Mislim da je usmjeren ka blaćenju mene kao osobe”, smatra Beroš.

“Možda su neki ministri ranije imali afere s nekretninama, kod mene to neće biti, riječ je o voćnjaku u vlasništvu supruge koji su koristila naša djeca i jesu izgradili spremište za alat, međutim tamo nema ni vode ni struje, nije to bila kuća za odmor, ja sam jednom bio na tom zemljištu, nikakvih tuluma nije bilo. Žao mi je da djeca nisu uspjela sagraditi montažni roštilj da se može roštiljati”, dodao je Beroš.

Provala u kućicu

Beroš uvjerava da on osobno tamo nikada nije imao zabave. Međutim, jesu li djeca, ne zna, kaže da je samo jednom bio. Otkrio je da je u kućicu za alat nekoliko puta bilo provaljeno, da je bila od dasaka i sama se gotovo urušila, pa su je zato djeca odlučila i srušiti.

“To je bilo montažno spremište za alat, nije bilo ni stolova niti se ondje moglo spavati. Ne znam ni kada je sagrađena ni kada srušena, korisnici su djeca, mislim da nema tu priče nego pokušaja drugačije konotacije članka o meni kao osobi”, kaže Beroš.

Uptian zna li tko mu podmeće, kaže da ne zna te da odgovorno radi i da će se rezultati vidjeti, a neki se već vide. “Ni sa čim nemam nikakav problem”, rekao je.

Tvrdi da nije snimio razgovor sa Zadravec

Što se tiče snimljenog razgovora s Dijanom Zadravec, Beroš je odgovorio da su pritisci normalni kada ste na određenoj poziciji te da se on bori za zakonitost. Upita kako je moguće da se ne sjeća tko je snimio razgovor, kaže da je iz medija saznao da je podnesena kaznena prijava protiv njega.

“Želim da institucije odrade svoj posao i da ja svojim izjavama ne utječem na sudbenu vlast, sve će se vidjeti, ja nisam to snimio”, rekao je.

