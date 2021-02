‘Na svakome tko cijepi je da s aspekta svojih moralnih normi provede cijepljenje’, komentirao je Beroš

Ministar zdravstva Vili Beroš gostovao je u Dnevniku Nove TV, gdje je govorio o planu cijepljenja, problemu cijepljenja preko reda te ostalim problemima u zdravstvu.

Kaže kako mu je kao ministru žao što je o fokusu tema o cijepljenju preko reda, umjesto procjepljivanje što većeg broja građana.

“Nije bilo moguće predvidjeti takav tijek zbivanja. Epidemiolozi koji su zaduženi za provedbu cijepljenja nisu smatrali da bi to mogao biti problem”, rekao je ministar.

Odgovarajući na pitanje koliku je štetu ravnateljca Klinike za zarazne bolesti ‘Fran Mihaljević’ Markotić nanijela cijepivši svoju majku preko reda, kazao je kako ona nije mogla nanijeti štetu jer nije politički član.

‘Nema političke odgovornosti’

“Njezina majka je po više kriterija najrizičnija skupina. Ne vidim kako bi mogla postojati politička odgovornost Alemke Markotić”, rekao je Beroš.

“Na svakome tko cijepi je da s aspekta svojih moralnih normi provede cijepljenje. Mislim da je profesorica Markotić imala elemenata za cijepljenje svoje majke, a je li to bio optimalni put – to ne mogu tvrditi niti se kao ministar mogu baviti pojedinim slučajevima”, rekao je te dodao kako on nikoga svoga nije cijepio preko reda.

“U slučaju nepravilnost u ustanovu će se uputiti inspekcija. Ako je propust u postupanju uputit će se predmet Hrvatskoj liječničkoj komori koja će sukladno kodeksu etike i deontologije odlučivati o disciplinskoj odgovornosti, a u slučaju detekcije drugih elemenata bit će predmet upućen na daljnje postupanje DORH-u”, dodao je.

Što se tiče ruskog cjepiva, Beroš kaže kako je razgovarao s ruskim veleposlanikom te da je dogovorena suradnja. Sada je potrebno naći način uvoza cjepiva u Hrvatsku.

EMA još nije odobrila upotrebu

“Ne znam je li dovoljno siguran način koji je upotrijebila Mađarska. Oni su pribjegli privremenoj upotrebi neodobrenog cjepiva što znači da postoji mogućnost razvoja određenih nuspojava. Sve je više dokaza da je učinkovito, ali trebali bismo pričekati i da je sigurno. Optimalno bi bilo da EMA odobri upotrebu. Ruski veleposlanik mi je kazao da dozvolu EMA-e očekuju možda početkom travnja, ali o tome će me redovito obavještavati”, kazao je Beroš.

Kaže kako će se procjepljivanje građana u Hrvatskoj ubrzati dolaskom većeg broja doza cjepiva. Beroš je odgovorio i na pitanje hoće li građani moći birati cjepivo. “Ovisi o tome koliko čega će biti u datom trenutku. Ako bude dovoljno cjepiva, nema ništa protiv te opcije”, kazao je.