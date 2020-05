BEROŠ O RADU NEDJELJOM: ‘Ne radi se samo o gužvama u trgovinama. Razgovaramo i tome da neradni bude neki drugi dan u tjednu’

‘Što se tiče nedjelje, mobilnost je najveći faktor širenja infekcije’

Gužve u trgovinama mogle bi biti jedan od razloga zašto bi Nacionalni stožer civilne zaštite mogao promijeniti odluku o nekim mjerama. Od ponedjeljka će i zdravstveni sustav biti “u pogonu” uz provođenje propisanih mjera Stožera. Zbog toga su pale kritike javnosti, ali i znakovi podrške. Više o pokretanju osjetljivog sektora tijekom pandemije za RTL govorio je ministar zdravstva Vili Beroš.

U Hrvatskoj je trenutno 218 zdravstvenih djelatnika zaraženih koronavirusom i to dok je zdravstvo bilo na pola pogona, što izaziva strah da kada krene puni pogon, jedna od ambulanti i bolnica može postati novo žarište zaraze. Beroš je tu mogućnost i prokomentirao.

“To je realna mogućnost. Međutim, trenutna epidemiološka situacija u Hrvatskoj. Naime, kao liječnik i kao ministar veselim se kad situacija počne funkcionirati na uobičajen način, pa da građanima omogućimo adekvatnu zdravstvenu uslugu. Realno je da virus uđe u sustav jer on i dalje postoji, nismo ga pobijedili. Ne zatvaramo cijelu ustanovu nego kao dosad, poštivat ćemo epidemiološke mjere. Gledajte, reaktivacija će biti postupna, od postupanja prema bolesnicima do zdravstvenih radnika. To je jedan vrlo opsežan dokument, koji je pokušao obuhvatiti sve scenarije, a s namjerom da krećemo u reaktivaciju jer u ovom trenutku svjedočimo činjenici da zdravstveni sustav nije preopterećen. Izbjegli smo, u ovom trenutku, talijanski i druge loše scenarije. Dobro stojimo s novooboljelima i hospitaliziranima. Ostavit ćemo određene kapacitete za tretman oboljelih, ali svi dijelovi sustava morat će pružati adekvatnu zdravstvenu zaštitu”, rekao je Beroš za RTL.

Može li se izbjeći čekanje od nekoliko sati u čekaonici?

U Hrvatskoj je često da pacijent bude naručen u određeno vrijeme, a kada dođe u zdravstvenu ustanovu, mora čekati i po nekoliko sati prije nego dođe na red. Ministru se postavilo pitanje može li se takav scenarij izbjeći.

“Ministarstvo zdravstva daje administrativni okvir, nije nadređeno svim ustanovama, koje imaju svoje protokole i uvjete rade. Ono što je osnovno u komunikaciji s ravnateljima zdravstvenim ustanovama, jesu rasprave u ovom smjeru. Nadam se da scenarija s tolikim čekanjem neće biti, apeliram da se ne događaju”, istaknuo je ministar Beroš.

O radu nedjeljom

Gorući problem u Hrvatskoj je zabrana rada nedjeljom te gužve koje su se stvorile subotama u trgovinama i na tržnicama. Beroš je komentirao da je epidemiološki okvir onaj koji uzimaju u obzir po tim pitanjima.

“Treba znati da je ova subota specifična jer je petak bio neradni dan i možda je to razlog povećanih gužva. U svakom slučaju, potrebna je veća odgovornost svih nas kao građana i kupca, da ne bi bilo gužvi. Što se tiče nedjelje, mobilnost je najveći faktor širenja infekcije. Kad jednom ova epidemija bude iza nas, možda ćemo razmišljati o vraćanju u normalne okolnosti. Razmišlja se o scenariju mogućeg prebacivanja neradnog dana s nedjelje na neki drugi dan. Ali, ne radi se samo o gužvama u trgovinama nego i u javnom prijevozu. O tome razmišljamo, razgovaramo i zbog toga ćemo poduzimati potrebne aktivnosti”, kazao je Beroš za RTL.

Jesu li svi u domovima umirovljenika testirani?

U rješenju Ministarstva socijalne politike od 11. travnja stoji da se u svim domovima za starije u Hrvatskoj, dakle u njih 6.300, što se odnosi i na zaposlene, moraju testirati. Trebali bi se testirati u smjenama svakog dana, međutim, pitanje je jesu li svi testirani.

“Ne mogu vam to reći, ali s testovima nije bilo sve u redu, to rješavamo. Koliko sam informiran, u svim slučajevima kad su djelatnici konfrontirani s mogućom zarazom, dan prije se testiraju. I to se odvija u svim domovima za starije”, zaključio je Vili Beroš.

