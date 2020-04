BEROŠ O PROBOJU KORONAVIRUSA U SPLITSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE: ‘Jednom kad virus uđe, teško je znati hoće li mjere uroditi plodom’

‘Taj prostor će se dezinficirati, izoliran je od ostalih katova, međutim, uvijek je pitanje, jednom kad virus uđe, hoće li sve te mjere uroditi plodom’ upozorava Beroš

Više štićenika doma za starije i nemoćne u Splitu već neko vrijeme pokazuje simptome Covida-19. Tijekom noći je 49 starijih ljudi evakuirano je u Respiratorni centar na Križinama, a svi hospitalizirani imaju simptome – njih 47 blaže, dok dvoje pacijenata imaju umjerene tegobe te primaju kisik. Testiranja su potvrdila da je deset štićenika zaraženo koronavirusom.

OBITELJI ŠTIĆENIKA DOMA ZA STARIJE: ‘Ljudi moji je li ovo moguće, još uvijek ne mogu saznati kako mi je baka?!’

Obitelji hvale medicinske djelatnike i jasno ukazuju koga smatraju odgovornim, a na pitanje kolika je odgovornost ravnatelja splitskog doma i hoće li biti smjenjen, ministar zdravstva Vili Beroš za HRT je rekao kako se ovakve situacije moraju što ranije dojaviti epidemiolozima.

‘I sam je izjavio da je bilo elemenata’

OVO JE ŠEF DOMA U KOJI JE UŠAO KORONAVIRUS: Iskusni HDZ-ovac ima sudsku presudu, ne i objašnjenje zašto se ništa nije poduzelo

“Najveći dio naših uputa u domu je ispoštovan, međutim i sam je izjavio da ima nekih elemenata koji ukazuju na povećanje temperature i ranije. Ako je to bilo tako, a to nije javljeno Ministarstvu demografije, odnosno Ministarstvu zdravstva, to je jedan propust jer nismo reagirali na vrijeme. Vrlo je bitno prepoznati takvu situaciju na vrijeme jer onda epidemiolozi mogu ranije intervenirati i na neki način spriječiti daljnje širenje infekcije“, poručio je Beroš.

Istakuo je kako je dobro da je kod većine klinička slika za sada blaga.

Treba biti maksimalno oprezan

“Samo dva bolesnika imaju nešto težu kliničku sliku, odnosno srednje tešku kliničku sliku i zahtijevaju aplikaciju kisika, oni nisu na respiratoru, rekao je Beroš.

Dodao je da su svi dodatno dijagnostički obrađeni i za sada nema težih znakova bolesti, no da je izvjesno, s obzirom na njihovu životnu dob, da treba biti maksimalno oprezan.

Registar svih korisnika domova na hemodijalizi

“Zasad je sve manje-više pod kontrolom, taj prostor će se dezinficirati, izoliran je od ostalih katova, međutim, uvijek je pitanje, jednom kad virus uđe, hoće li sve te mjere uroditi plodom. To upravo i je razlog što iz dana u dan razmišljamo o novim mjerama, rekao je Beroš.

Naveo je da je već napravljen registar svih korisnika domova za starije osobe koji ujedno zahtijevaju hemodijalizu da ih smjeste u bolnice tako da svaki dan ne putuju iz doma i natrag, čime bi se povećala sigurnost ostalih korisnika domova.

Govoreći o ranijim probojima virusa u zdravstveni sustav, naglasio je da zdravstveni djelatnici, ako osjete određene respiratorne tegobe i određenu temperaturu koja ne mora biti znatna, moraju biti oprezni i posumnjati da se radi o infekciji Covid-19.

Kada će završiti epidemija

Naglasio je da nam zasad nijedan značajniji, veći dio zdravstvenog sustava nije ispao iz funkcioniranja te da su za to zaslužni građani koji poštuju mjere Stožera civilne zaštite.

Ne želi nagađati kada će epidemija doseći vrhunac, no optimističan je čak i ako epidemija neće prirodno posustati, jer je pokrenuta znanstvena suradnja bez presedana.

“Iskreno vjerujem da će se ovaj virus ponašati kao većina dosadašnjih respiratornih virusa, a na neki način to vidimo i u Kini. Iako ima naznaka da se u Kini možda i vraća infekcija u jednoj manjoj mjeri, mislim svejedno da će u određenom ciklusu aktivnost tog virusa jenjavati i da ćemo biti na neki način oslobođeni te epidemije.

Međutim, ako se to ne dogodi, s obzirom na to da su dosad pokrenuti neviđeni znanstveni projekti na traženju i ispitivanju cjepiva i enormno velike količine novca su u to uložene, a s obzirom na to da je i tehnologija u odnosu na ranije epidemije napredovala, vjerujem da će znanost naći cjepivo u dogledno vrijeme. Je li to šest mjeseci, godinu dana, i nije toliko važno, bitno je da postane dostupno, ali što je još važnije, da bude dostupno svima.

Dakle, da bez obzira na ekonomske mogućnosti svi građani i ljudi na zemlji mogu dobiti mogućnost da budu cijepljeni ako sam virus ne obavi svoje i ne ode u povijest, poručio je Beroš.

