VILI BEROŠ O PRIZORIMA IZ POPOVAČE: ‘Nisu poštovali mjere i ovo je posljedica…’; Priznao je od čega strahuje: ‘I to baš svaki dan’

‘Prizori iz Popovače moraju biti upozorenje svima nama. Virus je oko nas i infekcija se ne događa uvijek drugima nego se događa nama’, kaže ministar zdravstva

Upitan jesmo li ušli u drugi val ili treći val zaraze koronavirusom, ministar zdravstva Vili Beroš gostujući na RTL-u rekao je da je manje važno kako ćemo nazvati ovaj novi val epidemije. “Možda je riječ samo o oscilaciji broja zaraženih ili padu, manje je bitno.”, kazao je i osvrnuo se na situaciju u Popovači gdje je zaražen gradonačelnik Josip Mišković a na dva tjedna je zatvoren i Dječji vrtić Popovača.

Dodao je da je bitno da iz dana u dan pratimo situaciju i razgovaramo o novim mjerama.

“Prizori iz Popovače moraju biti upozorenje svima nama. Virus je oko nas i infekcija se ne događa uvijek drugima nego se događa nama. Slike s događaja u Popovači dovoljno govore same za sebe. Imamo zatvoreni prostor sa zatvorenim prozorima, bez distance, bez maski, uz pjevanje… Sve to pospješuje širenju virusa. Stoga ovaj rezultat neću reći da je bio očekivan, ali je dovoljno upozoravajući za sve nas i mislim da nam mora biti dovoljno veliko upozorenje pred jesenske dane kad se aktivnosti vraćaju u zatvorene prostore, dolazi sezona grijanja, a ono će dalje sušiti našu sluznicu respiratornog trakta. Svi ti elementi pospješuju širenje virusa”, kazao je.

Istaknuo je da je sada pravo vrijeme za pokazati društvenu odgovornost. Na pitanje treba li zbog Popovače nekome biti neugodno odgovorio je: “Apsolutno da!”. Naglasio je da su upute vrlo jasne i da bi ih se svi trebali pridžavati.

“Održavanje razmaka, dezinfekcija, po potrebi maske i to je to. Svjedoci smo da ne poštujemo te mjere i ovo je posljedica takvog ponašanja”, rekao je i dodao da će sve biti dobro dok ne dođe do preopterećenja zdravstvenog sustava.

CAPAK OTKRIO DA POSTOJI DOZA ZABRINUTOSTI: ‘Ako ovo eskalira, bit ćemo prisiljeni na kazne; U jesen i zimu ulazimo s velikim brojkama…’

Širenje zaraze tijekom blagdana

Na pitanje kako spriječiti širenje zaraze na blagdanskim okupljanjima koja nam predstoje, Beroš je rekao da se moramo držati osnovnih postulata i epidemioloških mjera. “Razgovarali smo s crkvenim vlastima nastojeći upravo promisliti kako spriječiti grupiranje ljudi, masovna okupljanja za blagdane koji dolaze”, rekao je.

Kaže da oni mogu propisivati mjere, ali da do svijesti ljudi mora doći da najbolje sami mogu spriječiti širenje virusa. Kao odličan primjer takve suradnje istaknuo je hotelijere koji su se pripremili prije sezone koja je na kraju bila uspješna, a kao relativno dobar primjer istaknuo je i početak školske godine.

IDE LI SVIJET PREMA NOVOJ KARANTENI? Jesen i zima neće biti lake, većina opet uvodi stroge mjere, a neki tvrde da su već pobijedili virus

Strahuje li od pojave novih superžarišta?

Na pitanje strahuje li od pojave novih “superžarišta” kao što je Popovača gdje su se na jednom događaju gotovo svi zarazili, odgovorio je da svaki dan strahuje baš od toga i da zato ne prestaju upozoravati da je potrebno pridržavati se mjera.

“Da je razmak među sudionicima bio dovoljan, da je netko stavio masku, da su otvorili prozore – do zaraze ne bi došlo”, rekao je.

Odgovorio je i razmišlja li Stožer o strožim mjerama. “Iz dana u dan razgovaramo sa mnogim participantima sa kojima želimo doći do dva osnovna cilja – spriječiti širenje zaraze i omogućiti određenu gospodarstvenu aktivnost”, rekao je.

Naglasio je da je sada od velike važnosti ne odlaziti na posao, obiteljska okupljanja ili javna okupljanja ako netko ima respiratorne probleme. “Tako ćemo manje čuvati nas, a više druge. Maske u zatvorenim i otvorenim mjestima gdje nije moguće održati distancu će vrlo brzo će postati obavezne”, rekao je.

‘NEMOJMO IMATI ILUZIJE’; Naši susjedi uvode strogu mjeru: Od četvrtka moraju nositi zaštitne maske i u vanjskim prostorima

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.