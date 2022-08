Ministarstvo zdravstva danas je predstavilo nalaz zdravstvene inspekcije o smrti novinara Vladimira Matijanića koji je preminuo 5. kolovoza, navodeći kako je "smrtni ishod bio posljedica nepredvidivog, odnosno brzonapredujućeg tijeka upalne bolesti srčanog mišića i plućnih promjena kao komplikacija osnovne bolesti covida".

Nakon što su stručnjaci ustvrdili da je Vladimir Matijanić bio potencijalni kandidat za lijek Paxlovid koji se preporučuje "u svrhu liječenja blažih do srednje teških oblika" bolesti covida, ponovno se postavilo pitanje zašto taj lijek još nije dostupan u Hrvatskoj.

"Paxlovid je jedan u nizu lijekova koji se upotrebljava u liječenju covida. Pregovori o nabavi lijeka nisu rezultirali nabavom jer tijekom pregovora Europske Komisije i farmaceutske industrije se htjelo razgovarati o svim elementima. Mi smo se od početka odlučili za zajedničku nabavu cjepiva i lijekova putem Komisije. Komisija je kasnila jer su pregovori vrlo teški. Postoji i bilateralni razgovor s proizvođačem kao drugi način nabave lijeka. Mi smo u pregovorima", rekao je ministar Vili Beroš.

'Laž je da imam ugovor na stolu za potpis'

"Ja se nigdje ne skrivam i nije mi namjera skrivati se iza administracije. Od prvog dana smo uključeni u zajedničke nabave i cjepiva i lijekova. Želimo zajednički sudjelovati u nabavi. Naravno da me muči što pojedine zemlje bilateralnim ugovorima pokušavaju nabaviti lijek. To me žalosti. Laž je da imam ugovor na stolu za potpis. U istom smo procesu kao i EK i hoćemo biti sigurni. Biste li vi vjerovali proizvođaču automobila koji vam prodaje automobil i kaže da sve posljedice snosite sami? Za naše građane želimo maksimalnu sigurnost", rekao je Beroš uzrujano.

"Lijek je dobio uvjetno odobrenje. EK želi sklopiti posebne ugovore kako bi osigurala dodatnu sigurnost za građane. EK je krenula u pregovore s proizvođačem. Hoćete mi reći da bi pregovori RH bili učinkovitiji od pregovora EK? Pregovaramo o lijeku u kontekstu zajedničke nabae EK jer mislimo da je to najsigurnije", rekao je Beroš te dodao da je trgovina lijekova regulirala posebnim zakonima u kojim se okvirima potrebno kretati.

O lijeku Remdesiviru Beroš je rekao: "EK je 18.7. EK sklopila novi ugovor s proizvođačem, proizvođač je 13.8. poslao ugovor koji je na Vladi verificiran i odobrena je nabava doza od 10.000 koje su jučer ili prekjučer počele stizati u Hrvatsku, a sve će stići do 30.9. U KBC Split u predmetnom slučaju nije lijek bio ni indiciran. Jesmo li sada tu zbog situacije u zdravstvu općenito ili zbog jednog tužnog slučaja", pitao je Beroš te dodao da pacijentu taj lijek nije niti bio indiciran. "10.8. bilo je 520 doza lijeka. Svatko tko ga je trebao, po posebnim indikacijama, mogao ga je dobiti."

Cijelu konferenciju možete pogledati OVDJE.