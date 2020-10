BEROŠ O OPĆOJ MOBILIZACIJI ZDRAVSTVA: ‘Oni na koje se odnosi moja objava će se porepoznati. Potrebno je da se homogenizirano’

‘Željeli smo postići mobilizaciju cijelokupnog korpusa. Liječnike iz mirovine nismo mislili staviti na liječenje covid bolesnika’ rekao je, ističući kako je riječ više o apelu nego formalna obveza

Nakon što je najavio, kako kaže, slikovitu mobilizaciju zdravstva, ministar zdravstva Vili Beroš u objavi za medije pojasnio je svoj poziv.

“Mislim da je vrijeme za slikovitu mobilizaciju. Govorim o potrebi da svi funkcioniraju kako bi maksimalno odgovorili na ovu ugozu”, rekao je Beroš uvodno, prenosi RTL.

“To je naša obaveza i to je smisao ovoga što sam objavio,” pojašnjava Beroš. Govorio je o popunjenim kapacitetima u bolnicama.

“Oni na koje se odnosi moja objava će se porepoznati. Potrebno je da se homogenizirano”, kazao je. “Željeli smo postići mobilizaciju cijelokupnog korpusa. Liječnike iz mirovine nismo mislili staviti na liječenje covid bolesnika. To nije neka formalna objava jer ona vrijedi od 14. ožujka, već više kao apel”, tvrdi ministar zdravstva. “Zahvaljujem svima koji su to do sada radili i apeliram na ostale da se pridruže”, poručio je.

Ponovio je kako je njegova današnja objava na Facebooku bila slikovita.

‘Na svima je da se pridružimo težnji’

“Postoje i drugi faktori koji se trebaju priključiti ukupnoj borbi protiv epidemije. Svjedočimo opterećenosti epidemiološke službe, praćenje kontakta je zapelo, na svima je da se pridružimo težnji i borbi protiv epidemije. Praćenje kontakta je najvažniji alata u borbi protiv širenja virusa”, odgovorio je na pitanje što još može tražiti od doktora.

Također je poručio: “Veseli broj studenata koji se žele priključiti, postoji veliki broj zdravstvenih radnika, njegovatelja, preko njih 1000 na zavodu za zapošljavanje. Potičem zdravstvene ustanove da postoji modalitet za zapošljavanje.

Komentirao i situaciju u KB Dubrava

Beroš je također naglasio da poziva sve da pogledaju katastrofične slike od proljetos te apelirao na sve da poštuju mjere kako bi se izbjegao taj scenarij. Što se tiče situacije u KB Dubrava komentirao je: “Svaku kritiku na svoj rad prihvaćam, ako je ona utemeljena. Hvala svima koji ukazuju. Ali pod uvjetom da je to objektivan način izvještavanja, a ne nečim drugim motiviran način izvještavanja. Meni je dobrodošlo jer dobivam informacije o zdravstvenom sustavu. Također je naglasio da je inspekcija u tijeku.

Nakon što je danas putem Facebooka u dramatičnoj objavi najavio potpunu mobilizaciju zdravstva, ministar zdravstva Vili Beroš objasnio je da je pod tim želio reći kako svi u zdravstvu trebaju shvatiti ozbiljnost situacije s obzirom na epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj.

