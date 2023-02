Nakon što je pet krovnih liječničkih udruga ovoga tjedna najavilo prosvjed, u Ministarstvu zdravstva u petak je sazvan sastanak s njihovim predstavnicima, koji poručuju da će inzistirati na svojim zahtjevima te da su male šanse za otkazivanje prosvjeda na Markovu trgu 18. ožujka. Povodom toga Vili Beroš je sazvao konferenciju za medije.

Šefica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine Nataša Ban Toskić kaže da je sastanak prošao distancirano i hladno.

"Ništa novo nismo čuli, ništa nam nije obećano. Zamolila sam ministra da demantira svoju izjavu o ogromnim primanjima hrvatskih liječnika i njihovim željama za ekstremnim novim prihodima preko leđa pacijenata. To nije lijepo, nije u skladu dobrih odnosa između nas. Donijela sam i svoju platnu listu. Moja je satnica 70 kuna, a specijalist sam s 27 godina radnog staža", rekla je.

Kaže da nije zakazan drugi sastanak s Berošem. Ističe da nije istina da ima viška liječnika medicine.

"KoHOM je, iako nepozvan, odlučio doći na sastanak jer su problemi preteški, a pacijenti ugroženi", kazala je. Rečeno je da o štrajku nisu ni razgovarali.

"Sustav se urušava"

Toskić dodaje da nije bitna ona te da u Hrvatskoj nedostaje 130 liječnika obiteljske medicine. Preko 700 ih je starije od 60 godina, 200 starijih od 65.

"Sustav se urušava, on nestaje i bez štrajka i bez prosvjeda. Nastojanje moje udruge jest da se sustav primarne zdravstvene zaštite spasi i održi. Nužno je poboljšati uvjete rada te primanja liječnika jer će za pet godina pola stanovništva Hrvatske ostati bez temeljnog liječnika", rekla je.

Nakon sastanka pred novinare je stao i Vili Beroš.

"Kada je riječ o ravnopravnom statusu liječnika ja ću vam sad otkriti svoju subjektivnu težnju, a to je da doista budem ministar koji je uspio donijeti taj zakon o ravnopravnom statusu liječnika i to ponavljam komori već neko vrijeme. Dakle, nije mi ni tu težnja nešto prolongirati, obećavati, a ne napraviti pogotovo u trenutku kada smo svi skupa svjesni važnosti liječničkog, ali ne samo liječničkog, sad smo razgovarali i sa sestrinskim sindikatima dakle općenito kadra u zdravstvu. "

Pronaći će se određeno rješenje

"Stoga kao što sam i u Splitu rekao ponavljam sada, ustrajat ćemo u izradi zakona o ravnopravnom statusu liječnika zbog toga jer je to iznimno važna profesija, zbog toga jer se već sada, a pogotovo u budućnosti, suočavamo sa deficitom tog kadra. Prema tome taj zakon je nužan. Ono što je posljedica navedenog, on ima također određenu svoju financijsku težinu, međutim ova Vlada i ministarstvo će i tu naći određeno rješenje", kazao je.

"Još jedan element koji se koristi u tom kontekstu možda ne baš opravdano, ali činjenica je da mi imamo do kraja šestog mjeseca obvezu iznjedriti novi zakon o plaćama u javnom sektoru. Taj zakon u mnogome determinira odrednice stavaka u zakonu o ravnopravnom statusu liječnika. Stoga je naša ideja bila da pričekamo šesti mjesec i da tada krenemo u izradu zakona o ravnopravnom statusu liječnika i da smo se obvezali da ćemo to napraviti unutar tri mjeseca. "

Rekao kako se nisu se svi usuglasili s time tako da postoji druga opcija, a to je da se paralelno počne sa izradom oba zakona.

Svakodnevno se trude unaprijediti sustav

"Dakle zadatak nam je unaprijeđivati sustav. Međutim isto tako reći ću vam da mi je potpuno jasno da je zdravstvo u fokusu interesa i ja tome zahvaljujem medijima jer nam to ujedno i omogućava da se popravimo. Ali ono što s druge strane bih molio da svi skupa budemo kritični pri tome pa one stvari koje su za kritiku, doista svi skupa ćemo krizitirati, a one stvari koje netko protumači na neki drugi način, apostrofiraju se u sklopu ovog svega skupa što se dešava to je na neki način čak malo i zbunjivanje javnosti. Pri tome ne mislim da je zdravstveni sustav savršen, ali iz dana u dan trudimo se unaprijedit ga."

"Različiti akteri na sceni, uključujući sindikate ovakve onakve pokušavaju na neki način, neću reći uvijek ucjenama, pokušavaju ostvarit svoje ciljeve što je potpuno legitimno. A na nama je da u okviru objektivnih mogućnosti to i omogućimo", rekao je.