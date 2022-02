Ministar zdravstva Vili Beroš održao je konferenciju za novinare vezano uz skraćivanje listi čekanja na zdravstvene usluge.

"Oni koji trebaju ne mogu u realnom vremenu dobiti pretrage i usluge. Ono čemu svjedočim je da se u RH dugo govori o navedenoj temi. Bio sam dvije godine pomoćnik ministra i tada smo govorili o tome. Epidemija nosi svoje i polučit će niz negativnih posljedica u smislu drugih patoloških stanja, mislimo da je pravo vrijeme govoriti o listama čekanja", kaže Beroš dodajući da o tome ne govori od jučer nego od kolovoza i rujna kada je pokrenuta radna skupina koja se bavi ovime.

Beroš je rekao kako su postigli uređenje listi čekanja i smanjenje broja dana čekanja.

"Znači da se može, ali o tome se mora razgovarati i aktivno to rješavati", kaže. Beroš kaže kako su postojale informatičke platforme koje je njegova ekipa objedinila.

'Nemamo čarobni štapić'

"Informatički sustavi su objedinjeni i mi u svakoj zdravstvenoj ustanovi možemo sagledati mape narudžbi za pojedine dijagnostičke pretrage i usluge za jedan dana ili tjedan", kaže Beroš.

Kaže kako "ne žele glumiti nadzornika ili velikog brata koji će gledati koliko je tko radio."

"Naš zadatak je optimalizirati model za naše građane. To je moj zadatak i shvatio sam ga jako ozbiljno. Na svaku dojavu o listi čekanja nastojimo saznati što se dogodilo i što to u sustavu nije dobro. Dosad smo to radili sporadično. … Došlo je vrijeme da naše bilježnice i tekice stavimo sa strane", kaže.

Dodaje kako nema čarobni štapić. "Potpuno je jasno da nećemo eliminirati liste čekanja, ali jasno je da uređivanjem sustava možemo stanje poboljšati", govori ministar.