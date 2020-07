BEROŠ O DUGOVIMA VELEDROGERIJAMA: ‘Njihovi apetiti su veliki, ali vjerujem da nestašice lijekova neće biti’

‘Mi ćemo napraviti sve da do nedostatka lijekova ne dođe i vjerujem da do nestašice neće doći. Apetiti veledrogerija su veliki, no o tome ćemo u srijedu razgovarati i vjerujem da ćemo naći rješenje’, rekao je Beroš

Ministar zdravstva Vili Beroš u Dnevniku televizije N1 govorio je o dugovima zdravstva prema veledrogerijama, o cjepivu protiv koronavirusa, ali i tome hoće li biti kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba.

“U ožujku sam inicirao razgovor s veledrogerijama i dali smo određenu financijsku injekciju, ali je korona poremetila naše planove. Moramo naći sustavno rješenje za dugove da ne bi u budućnosti generirali dugove”, rekao je.

POČELA OBUSTAVA DOSTAVE LIJEKOVA BOLNICAMA: Iz veledrogerija poručuju da bi se mogla dogoditi i još jedna zabrinjavajuća stvar

U srijedu razgovor s predstavnicima veledrogerija

Njegovo ministarstvo planira s Ministarstvom financija pronaći rješenje za postojeći dug, ali i sustavno rješenje za budućnost.

“Mi ćemo napraviti sve da do nedostatka lijekova ne dođe i vjerujem da do nestašice neće doći. Apetiti veledrogerija su veliki, no o tome ćemo u srijedu razgovarati i vjerujem da ćemo naći rješenje”, rekao je Beroš.

Rekao je i da je potrebna reforma zdravstvenog sustava, a od planova u novom ministarskom mandatu istaknuo je smanjenje lista čekanja, te izgradnju bolnice u zagrebačkom Blatu.

“U našem će najužem fokusu biti pacijent. Bolnica Blato ide svojim tijekom, studija izvedivosti će nam pokazati je li Blato najpogodnija lokacija, ali ona će biti gotova za 8-9 mjeseci”, kazao je.

BEROŠ UVJERAVA DA ĆE UČINITI SVE DA NE DOĐE DO NEDOSTATKA LIJEKOVA: ‘Naći ćemo financijska sredstva za veledrogerije’

‘Cjepivo protiv koronavorusa treba biti i neškodljivo’

Za vijest da se ubrzano razvijaju cjepiva protiv koronavirusa, kazao je da je to dobro, ali se i zapitao koliko će dugotrajna biti imunost.

“Treba cjepivo biti i neškodljivo i imati imunost, a da bi se to dogodilo, treba proći puno ispitivanja i dug je put pred nama. Sada je još prerano reći da je to to. Dok je virus među nama, mislim da je najpametnije pridržavati se mjera koje mogu spriječiti značajnije širenje virusa. Epidemiološka situacija nas vodi daljnjim mjerama i ako se trend nastavi nećemo intenzivirati značajnije mjere, ali ako se poveća imamo još niz mjera o kojima ćemo raspravljati”, kazao je.

Odbacio je tvrdnje da se Hrvatska u borbi s koronavirusom koristi švedskim modelom.

“Uvodimo određene mjere, a oni to nisu radili. Krajnje su se liberalno ponašali, a mi ni u prvoj fazi ni sada ne idemo njihovim putem”, rekao je.

CJEPIVO PROTIV KORONAVIRUSA S OXFORDA JE SIGURNO: Prvi rezultati su obećavajući, Britanija već naručila 100 milijuna doza

O kandidaturi za gradonačelnika još ne razmišlja

Što se tiče njegove eventualne kandidature za gradonačelnika Zagreba, Beroš je na N1 kazao da će o tome razmisliti kada dođe vrijeme.

“Prerano je o tome govoriti, no HDZ će pošto je pobijedio u sve četiri jedinice u Zagrebu složiti najbolji tim, a ja sam sada fokusiran na koronu i zdravstveni sustav. Ako dođe vrijeme za nešto drugo, o tome će govoriti stranačka tijela”, rekao je.

VELIKI OBRAT: Hrvatska je imala najstrože mjere na svijetu, a sada? Opsežna analiza Oxforda pokazuje kako stojimo u usporedbi s Europom