Ministar zdravstva Vili Beroš u utorak je ustvrdio da u njegovoj ingerenciji sada nije smjena ravnatelja KBC-a Zagreb Ante Ćorušića, o čijem se slučaju otkrivanja identiteta pacijentice, najprije trebaju očitovati Liječnička komora i druge nadležne institucije.

"Postoje tijela koja se time bave i ona će dati svoj pravorijek i meni kao ministru dati na stol svoje odluke. Ja kao ministar nemam ingerenciju za odlučivanje o ovakvim slučajevima, postoji procedura", odgovorio je Beroš na novinarska pitanja o mogućoj Ćorušićevoj smjeni, o kojoj se govori u medijima.

Pacijentici izvadio zdravi jajnik

Reakcija je to na Ćorušićevo otkrivanje podataka na javnoj televiziji o pacijentici kojoj je izvadio krivi jajnik. Ministar nije želio komentirati Ćorušićev slučaj istaknuvši da je to sada u nadležnosti Hrvatske liječničke komore, Agencije za zaštitu osobnih podataka i Nacionalnog povjerenstva za zaštitu prava bolesnika.

"Do mene je došla određena inicijativa koja se odnosi na neke inkriminacije koje se stavljaju na teret ravnatelju Ćorušiću, no kao ministar ću sačekati postupanje institucija. A kada one donesu svoj pravorijek, u kontekstu svojih ingerencija, odlučit ću o tome što i kako dalje", rekao je Beroš u izjavi novinarima na manifestaciji "12 minuta kretanja protiv raka".

Udruga pacijenata traži Ćorušićevu ostavku

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata podnijela je prijavu Hrvatskoj liječničkoj komori i Ministarstvu zdravstva protiv Ćorušića tražeći njegovu ostavku i sankcije, nakon njegovog gostovanja u HTV-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2". Takvo postupanje traže jer je Ćorušić napravio liječničku pogrešku za koju se nije ni ispričao, prekršio je prava zagarantirana zakonom o zaštiti prava pacijenata, povjerljivost podataka, prekršio kodeks medicinske etike i deontologije, Hipokratovu zakletvu te napravio povredu prava zaštite osobnih podataka.

Mahao pištoljem tijekom obiteljske svađe

Novinari su pitali ministra i o slučaju prijave protiv Ćorušića zbog mahanja pištoljem u pijanom stanju tijekom obiteljske svađe. Mediji su objavili da je do policijske intervencije došlo 22. rujna 2009. oko 23 sata nakon što je Ćorušić u obiteljskoj svađi mahao pištoljem pred djecom i prijetio da će se ubiti.

"Mislim da je postupanje glede tih inkriminacija već ranije završeno jer nisu iz mog mandata, one su od ranije. Ali, kad budem imao izvješće nadležnih agencija i tijela, poglavito HLK odlučit ću o daljnjem postupanju", rekao je ministar.