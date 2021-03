BEROŠ O ASTRAZENECI: ‘Da smo prije imali ove podatke, možda bismo drugačije razmišljali’

Hrvatska je krajem prošle godine dobila prve doze cjepiva protiv koronavirusa, a prema tadašnjem planu do sada je trebalo biti procijepljeno milijun ljudi

Hrvatska je krajem prošle godine dobila prve doze cjepiva protiv koronavirusa, a prema tadašnjem planu do sada je trebalo biti procijepljeno milijun ljudi. No, dogodili su se problemi s isporukom cjepiva, a tri mjeseca nakon dolaska prvih doza vladajući su priznali da su pogriješili u odabiru količina cjepiva AstraZenece.

Cijepljenje u Koprivničko-križevačkoj županiji

Ministar zdravstva, Vili Beroš komentirao je današnju situaciju sa Koprivničko-križevačkom županijom koja je prvo odgodila cijepljenje, a potom ipak nastavila. Upitan je li razlog za nastavak cijepljenja u toj županiji pismo koje je poslao, Beroš je za RTL rekao da nije uputio pismo, već da je “riječ o mišljenju HZJZ-a kao institucije jedine nadležne za iznimke plana cijepljenja“, rekao je te dodao kako “ne bi bilo uputno da jedna županija promjeni plan cijepljenja. Istupanje koje je panično nije dobro”.

“Apsolutno ste u pravu kada trebamo gledati okolnosti da neke europske države su obustavile cijepljenje svojih građane. EMA je jasna – istraga je u tijeku, ali se i dalje odobrava cijepljenje AstraZenecom”, rekao je ministar.

Beroš je rekao kako bi se cijepljenje AstraZenecom u Hrvatskoj zabranilo u slučaju pojave određenog broja nuspojava. “Brojčano ne mogu govoriti, to određuje struka koja evaluira sve nuspojave, traži dokumentaciju i odlučuje o sigurnosti cijepljenja”, rekao je.

‘Oprezni smo, promatramo situaciju’

Upitan kakvu poruku time šaljemo rekao je kako Hrvatska nije jedina država koja ne odustaje. “Mi smo oprezni, promatramo situaciju. Čekamo 18.3. kada će sve biti jasno. U ovom trenutku cijepljenje ide svojim tijekom, 30 tisuća doza ovog cjepiva smo zaprimili. Nema nuspojava više od ostalih cjepiva”.

Također, mnogi ljudi odustali su od cijepljenja te se postavlja pitanje kako ih umiriti. Beroš je poručio kako treba slušati jedino struku. “Struka je putokaz. Ne želim prejudicirati da je reakcija u EU panična, tko zna – možda oni znaju nešto što mi ne znamo”, rekao je.

Odgovarajući na pitanje je li pogrešno što smo se najviše kladili na cjepivo AstraZenece, Beroš je rekao da je to teško reći. “Da smo imali ove podatke o AstraZeneci koje sada imamo možda bismo drugačije razmišljali. Tada je bio naizvjesniji kandidat. Nije razlog to što je bila najjeftinija, tada se nije znala cijena cjepiva”, poručio je te rekao kako je i njegova majka cijepljena AstraZenecom te će se i on cijepiti kada će trebati.

