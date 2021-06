Ministar zdravstva, Vili Beroš, nakon sastanka užeg kabineta Vlade, odgovorio je na pitanja novinara o procijepljenosti, popuštanju mjera te o ukidanju obveznog nošenja maski.

"Još nije vrijeme za procjenu kad će doći kraj epidemiji", prije svega je rekao Beroš, prenosi N1, a govoreći o procijepljenosti, istaknuo je da se moramo uspoređivati s turističkim zemljama.

"Italija s 62, Španjolska 57, Portugal 53, Grčka s 49 posto cijepljenih građana su ispred nas. Moramo se poboljšati. Postižući adekvatnu procijepljenost, branimo se od ove bolesti, rekao je Beroš.

Ništa od 55 posto cijepljenih do kraja mjeseca

Istaknuo je da najvjerojatnije neće postići cilj od 55 posto procijepljenih građana do kraja lipnja.

“To je vrlo vjerojatno. Ta razina je bio određeni cilj koji smo nametnuli sebi samima da ga ostvarimo. To je bilo samo prolazno vrijeme. Kraj šestog mjeseca ne znači kraj kampanje. Kampanja se nastavlja, cijepljenje se nastavlja sve dok ne dosegnemo razinu koja će onemogućiti virusu da se širi. Moramo znati da je to najbolji način čuvanja zdravlja naših građana. Uz cijepljenje postoji broj ljudi koji su oboljeli i imaju aktivni imunitet, prema tome i o ni spadaju u skupinu ljudi koji su zaštićeni u ovom trenutku”, rekao je Beroš, dodavši da ne bi rekao da je Vladina kampanja oko cijepljenja promašena te poručio građanima da vjeruju u znanost i u medicinu, dodavši da teze da je cjepivo otrovno nisu točne.

'Tako sprečavamo novi val i mirni smo do proljeća'

Osvtnuo se i i na otvoreno pismo koje je napisao građanima.

“Pismom želim reći da svi oni koji kalkuliraju i misle da je dobro prolongirati cijepljenje za jesen to ne čine. Na taj način sigurno prolongiramo i završetak epidemije. Cjepivo stvara imunitet trajanja najmanje 10 mjeseci, ako ne i više. Znači ako se sad cijepimo, do proljeća smo mirni. Na taj način sprečavamo pojavu nekakvog četvrtog vala najesen. Nemojmo da činjenica što smo se odlučili cijepiti najesen dozvoli virusu da se širi. Čuvajući sebe čuvamo i druge, to je bila osnovna poruka moga pisma”, rekao je Beroš.

Odgovorio je i na pitanje planira li se ukidanje obveze nošenja maski.

Stožer će donijeti svoju odluku u skladu s preporukama struke. Pouzdano znam da oni u obzir uzimaju više parametara. Ono što je za pozdraviti da neke zemlje koje su postigle veću procijepljenost, poput Italije, koja je na 62 posto, počnu razmišljati o skidanju maski. Možete biti sigurni da će to biti i naš smjer kada dosegnemo adekvatnu procijepljenost, do tada nikako ne, rekao je Beroš.