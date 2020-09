BEROŠ MOLIO POLICAJCA DA UZME SINČIĆEVU LUBENICU: O ‘show programu’ ispred zgrade Vlade oglasila se i nadležna ministrica

Ministar zdravstva uzeo je lubenicu od poljoprivrednice te je predao policajcu, dok je ministrica poljoprivrede Marija Vučković priznala da postoje problemi u voćarstvu, ali je čin Ivana Vilibora Sinčića nazvala glumom

Eurozastupnik Ivan Vilibor Sinčić izveo je u četvrtak performans pred ulazom u Banske dvore, istovarivši nekoliko stotina kilograma lubenica iz kombija, kako bi upozorio na loš položaj domaćih poljoprivrednika zbog uvoza hrane iz inozemstva. Tijekom te akcije jedna je poljoprivrednica s lubenicom u rukama upitala ministra zdravstva Vilija Beroša želi li je uzeti, javlja Jutarnji.

“Ova kriza je upravo pokazala da se trebamo bazirati na proizvodnju domaće hrane i da nije dobro da nam je turizam dominantna gospodarska grana”, rekao je Beroš, na što ga je ova upitala: “Znači, ne želite primiti ovu lubenicu?”

“Primit ću lubenicu. Molim vas, uzmite lubenicu”, rekao je Beroš policajcu koji je stajao na ulazu u Banske dvore.

Voćarstvo ima značajne probleme

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković izjavila je u četvrtak da je performans koji je izveo Sinčić, samo gluma. “Naša hrvatska poljoprivreda, sektor voćarstva ima značajne probleme, ali kad čovjek koji taj plod proizvodi, koji se muči i osjeća različite vremenske neprilike, koji je u neizvjesnosti hoće li uspjeti prodati, kada on to baca, nekad možda nije primjereno. Nekad je to odraz njegove brige, neizvjesnosti, pa i jada. Kad ga baca političar, to vam je samo gluma”, izjavila je Vučković novinarima nakon sjednice Vlade.

Plenković tražio plan sigurnosti Markova trga

Sinčić je s kombija u kojem je dovezao lubenice pred Banske dvore poručio da razbijene lubenice predstavljaju “sto tisuća drugih lubenica i drugog voća i povrća koje će ove godine biti zaorano ili uništeno” jer su uvozni proizvodi, često niže kvalitete, preplavili hrvatsko tržište i sistematski uništavaju domaću proizvodnju. Na samoj Vladinoj sjednici taj je slučaj komentirao i premijer Andrej Plenković koji je od Ministarstva unutarnjih poslova zatražio plan sigurnosti prostora ispred Vlade “jer ovo je moglo biti nešto drugo osim lubenica”.

